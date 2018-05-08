Istra 1961 Pula - Hajduk Split rakamlar

Istra 1961 Pula ve Hajduk Split, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Hırvatistan 1.HNL maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. 26 puanlı Istra 1961 Pula 9. sırada bulunuyor, Hajduk Split 62 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Istra 1961 Pula, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Hajduk Split, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 457. İddaa'da Istra 1961 Pula kazanır 5.50, berabere biter 3.60, Hajduk Split kazanır 1.35 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Istra 1961 Pula son haftadaki Hajduk Split müsabasında 1-3 yenildi.

Hajduk Split ise Istra 1961 Pula karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Istra 1961 Pula, 14 gol attı ve 20 gol yedi.

Hajduk Split ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 9 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hajduk Split, 33 gol atarken 16 gol yedi.