Istra 1961 Pula - Inter Zapresic rakamlar

Hırvatistan 1.HNL heyecanı devam ediyor. Istra 1961 Pula, 27 Nisan 2018 Cuma günü Inter Zapresic takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Istra 1961 Pula 25 puanla 9. sırada, Inter Zapresic 37 puanla 5. sırada bulunuyor. Istra 1961 Pula, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Inter Zapresic, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 167. İddaa'da Istra 1961 Pula kazanır 2.00, berabere biter 2.90, Inter Zapresic kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Istra 1961 Pula önceki hafta Hajduk Split mücadelesinde 1-3 yenildi.

Inter Zapresic ise HNK Rijeka maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Istra 1961 Pula, 12 gol attı ve 16 gol yedi.

Inter Zapresic, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Inter Zapresic 14 kez gol sevinci yaşadı, 28 kez topu ağlarında gördü.