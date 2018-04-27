Istra 1961 Pula - Inter Zapresic rakamlar

Hırvatistan 1.HNL maçında Istra 1961 Pula ile Inter Zapresic, 27 Nisan 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. 25 puanlı Istra 1961 Pula 9. sırada bulunuyor, Inter Zapresic 37 puana sahip ve 5. sırada. Istra 1961 Pula, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Inter Zapresic son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 167 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Istra 1961 Pula kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Inter Zapresic sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler.

Istra 1961 Pula son haftadaki Hajduk Split müsabasında 1-3 yenildi.

Inter Zapresic, HNK Rijeka karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Istra 1961 Pula, evinde 5 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 16 gol yedi.

Inter Zapresic ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Inter Zapresic, 14 gol atarken 28 gol yedi.