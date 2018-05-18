Istra 1961 Pula - Rudes rakamlar

Hırvatistan 1.HNL heyecanı devam ediyor. Istra 1961 Pula, 18 Mayıs 2018 Cuma günü Rudes takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Istra 1961 Pula 26 puanla 9. sırada, Rudes 39 puanla 8. sırada bulunuyor. Istra 1961 Pula son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Rudes, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 131 kodlu maçı oynayanlar; Istra 1961 Pula galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.30, Rudes galibiyet oranı 3.60.

Istra 1961 Pula önceki hafta Slaven Koprivnica mücadelesinde 1-0 yenildi.

Rudes, Dinamo Zagreb karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Istra 1961 Pula, 15 gol attı ve 25 gol yedi.

Rudes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Rudes, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 36 kez topu kendi kalesinde gördü.