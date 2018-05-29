Istra 1961 Pula - Varteks Varazdin düellosu

Istra 1961 Pula ve Varteks Varazdin, 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü Hırvatistan 1.HNL Yükselme/Küme Düşme Play Off 1/2 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. Istra 1961 Pula, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Varteks Varazdin, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 235 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Istra 1961 Pula kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Varteks Varazdin sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Istra 1961 Pula önceki hafta Lokomotiva Zagreb mücadelesinde 0-2 kazandı.

Varteks Varazdin ise NK Zagreb maçında 2-3 yenildi.