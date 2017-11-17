İsveç Başkonsolosu'ndan Kulüpler Birliği'ne ziyaret

İsveç ve Türkiye futbolu üzerine görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, özellikle iki ülke gençliğinin futbol aracılığı ile daha yakınlaşması gerektiği konusunda mutabık kalındı.

İki ülkenin sportif birikimlerini paylaşmalarının ilişkileri güçlendireceği belirtilen toplantıda, 2018 yılında ticari, kültürel ve eğitim konularındaki iş birliklerinin arttırılmasına yönelik görüş birliğine varıldı. Toplantının sonunda Therese Hyden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek'e İsveç'i tanıtan bir kitap taktim etti.

Kulüpler Birliği

İsveç Başkonsolosluğu