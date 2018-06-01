İsveç - Danimarka rakamlar

Hazırlık Ülkeler heyecanı devam ediyor. İsveç, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Danimarka takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:45. 3 puanlı İsveç 93. sırada bulunuyor, Danimarka 4 puana sahip ve 42. sırada. İsveç son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Danimarka, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 251. İddaa'da İsveç kazanır 2.20, berabere biter 2.80, Danimarka kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

İsveç önceki hafta Danimarka mücadelesinde 1-0 kazandı.

Danimarka, İsveç karşılaşmaında 1-0 yenildi.

İsveç, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

Danimarka ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Danimarka, 0 gol atarken 1 gol yedi.