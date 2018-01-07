İsveç'in başkenti Stockholm'de patlama!

İsveç'in başkenti Stockholm'de Varby Gard metro istasyonunda patlama meydana geldiği belirtiliyor. İsveç basınında yer alan haberlerde 2 yaralının olduğu bilgisi geçiliyor.

Aftonbladet'in haberine göre, patlamaya bir el bombası yol açtı. Patlamada 60 yaşlarında bir adamla, 45 yaşında bir kadının yaralandığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın terör bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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