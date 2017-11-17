İsveç'in Karlskrona kentinde okundu

İsveç'in Blekinge bölgesindeki Karlskrona kentinde Boşnaklara ait İslam Kültür Derneğinin minareli camisinde hoparlörle beş vakit ezan okunmasına çıktı. İlk hoparlörle ezanı cuma namazı öncesi İslam Kültür Derneği Başkanı Abdulrahman Tamarji okurken, cuma namazı için camiye geleler ezanı gözyaşları ile dinledi.
Tamarji, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsveç'te ilk defa beş vakit hoparlörle ezan okunmasına izin aldıklarını, fakat bu izni şimdilik sadece cuma namazı öncesi kullanacaklarını söyledi. Tamarji, ''Ezan iznini haftada bir gün cuma namazından önce kullanacağız. Zira camimiz mahalle içinde olduğu için nasıl bir tepki alacağımızı bilemiyoruz. Zaman içinde yeniden durum değerlendirmesi yapıp ona göre hareket etmeyi düşünüyoruz. Hoparlörden ilk ezan okumak bana nasip oldu. Çok heyecanladım ve duygulandım'' ifadesini kullandı.
''MİNAREYE 5 YILDA İZİN ÇIKTI''
İsveç'in Belkinge bölgesinde ilk kez bir caminin minareli olduğuna değinen Tamarji, belediyeye minare için 5 yıl önce müracaat ettiklerini ve inşaat izninin ancak 50 gün önce çıktığını vurguladı.
Minareyi bir ayda yaptırdıklarını hatırlatan Tamarji, minareyi tamamen Osmanlı mimarisine göre tasarladıklarının altını çizdi.
İLK HOPARLÖRDEN EZAN 4 YIL ÖNCE OKUNDU
İsveç'te ilk hoparlörden ezan, dört yıl önce Stockholm'ün Botkyrka ilçesindeki Fittja Mahallesi'nde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi'nde okundu. Camide 2013 yılından beri sadece cuma günleri cuma namazından önce hoparlörle ezan okunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.