İsveç Kraliyet Ailesi'nin dün yayınlanan Noel video mesajı, İngiltere Kraliyet Ailesi'nin donuk fotoğrafına karşılık çok samimi oldu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Prenses Victoria ve eşi Prens Daniel’in, çocukları Prenses Estelle ve Prens Oscar ile Haga Kalesi’nde kartopu oynarken çekilen görüntüleri İngiliz basınında çokça gösterildi.

Birleşik Krallık Prensi Wiliam ve eşi Kate’in çocuklarıyla çekilen fotoğrafta ailenin disiplinli duruşu, İsveç Kraliyet ailesinin enerjik mesajıyla kıyaslandı.