İskandinavya’nın ekonomik ve kültürel merkezi olan Stockholm, zengin bir tarihi mirasa sahip. 14 ada üzerinde kurulu olan ve kent sınırları içerisindeki toprakların %40’ını park ve yeşil alanların oluşturduğu "Kuzey’in Venedik"i Stockholm'ün gezilecek yerlerinden bazılarını, Stockholm gezi rehberinde bulabilirsiniz...
STOCKHOLM'DE GEZİLECEK YERLER
STOCKHOLM KRALİYET SARAYI
600'den fazla odası ile Avrupa'nın en büyük saraylarından biri olan Kraliyet Sarayı, İsveç Kralı'nın resmi konutudur. Saray, 18. yüzyılda “Tre Kronor” kalesinin yakıldığı noktada, mimar Nicodemus Tessin tarafından tasarlanmış ve Barok tarzındadır. Stokholm Kraliyet Sarayı, Gamla Stan'da yer alan Stadsholmen üzerinde bulunmaktadır. İsveç parlamentosu Riksdag'a komşudur. Görkemli odalara, lüks iç mekanlara ve görkemli salonlara ek olarak, Kraliyet Sarayı üç büyüleyici müzeye ev sahipliği yapar; Hazine, Tre Kronor Müzesi ve Gustav III’ün Eski Eserler Müzesi. Stockholm Kraliyet Sarayı, müzeler ile birlikte, her gün saat 10:00 ile 17:00 arasında açıktır.
VASA MÜZESİ
İskandinavya’nın en meşhur ve en çok ziyaret edilen müzesi. Vasa, dünyadaki tek korunmuş on yedinci yüzyıl gemisi ve eşsiz bir sanat hazinesidir. Geminin yüzde 95'inden fazlası orijinaldir ve yüzlerce oyma heykel ile süslenmiştir. 69 metre uzunluğundaki savaş gemisi Vasa, 1628 yılındaki ilk seferinde çıkan fırtınaya dayanamayarak battı ve 333 yıl sonra 1961'de kurtarıldı. Yaklaşık yarım yüzyıl boyunca gemi, yavaş yavaş, özenli bir şekilde orijinal ihtişamına yeniden kavuştu. Özel olarak inşa edilmiş müzenin dışındaki çatıdaki üç direk, geminin orijinal direklerinin yüksekliğini göstermektedir. Bugün Vasa Müzesi, yılda bir milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlıyor. Gemideki yaşamı anlatmak için geminin etrafında on farklı sergi bulunuyor. Vasa ile ilgili film 13 farklı dilde gösteriliyor.
STOCKHOLM BELEDİYE BİNASI
Stokholm Belediye Binası, altın Üç Kron'a sahip olan sivri kemeri ile Stockholm'ün en ünlü silüetlerinden biridir. Mimaride ülkenin önde gelen ulusal romantizm örneklerinden biridir. Belediye Binası, mimar Ragnar Östberg tarafından tasarlandı ve sekiz milyon adet tuğladan inşa edildi. 106 metre uzunluğundaki kulenin tepesinde, İsveç ulusal arması olan üç kron bulunuyor. Muhteşem cephelerin ardında politikacılar ve yetkililer için ofisler ve toplantı salonları, muhteşem montaj odaları ve eşsiz sanat eserleri bulunmaktadır. Belediye Binasını sadece rehberli turlar ile gezebilirsiniz. Rehberli turlar, belirli saatlerde her gün İsveççe ve İngilizce olarak düzenlenmektedir.
SKANSEN AÇIK HAVA MÜZESİ
Skansen, hem Stockholm'lüler hem de ziyaretçilerin mükemmel bir aile gezisi yapabileceği eşsiz bir yer. Bu, dünyanın en eski açık hava müzesi ve aynı zamanda İskandinavya'ya özgü hayvanların da bulunduğu Stockholm hayvanat bahçesi. Skansen, Royal Djurgården'de güzel bir konumda ve Stokholm'ün muhteşem manzaralarına sahiptir. Ayrıca bu minyatür İsveç'te. Ülkenin farklı bölgelerinde bulunan 150 çiftlik ve ev sökülüp buraya taşındı. Yaz ortası, Walpurgis Night ve Lucia gibi İsveç gelenekleri Skansen Açık Hava Müzesi'nde kutlanıyor. Skansen’in içindeki Akvaryum’da egzotik hayvanları, lemurları ve değişik türden maymunları mutlaka görmelisiniz.
ERICSSON GLOBE
1989’da Stockholm’un en ikonik binalarından biri olarak hizmete girmiştir. 605.000 metreküplük bir hacme sahip dünyanın en büyük küresel yapısıdır. Ericsson Globe (veya kısaca “Globen”) İsveç'in milli hokey stadı olarak hizmet vermekle birlikte, aynı zamanda çeşitli etkinliklere ve konserlere ev sahipliği yapmaktadır. Yıllar boyunca dünyanın en büyük sanatçılarının bazıları: Rolling Stones, Metallica, Beyoncé , Madonna ve U2 birkaç isim burada sahne almıştır. Yapının kıvrımlı duvarının dışından geçen bir gondol olan The Skyview'dan güney Stockholm'un muhteşem manzarasını seyredebilirsiniz.
DJURGARDEN
Hem Stockholmers hem de ziyaretçiler tarafından sevilen ve Kraliyet av alanı olarak kabul edilen, yemyeşil dev bir bahçeden oluşan Djurgården, Stokholm’ün en popüler bölgelerinden biri. Şehrin en ünlü müzelerini ve kültürel cazibelerini (Vasa Müzesi, Gröna Lund, Abba müzesi ve Skansen) toplamaktadır. Djurgården’e Stockholm’ün merkezindeki otobüs, tramvay veya feribotla ulaşılabilir. Güzel bir yaz gününde, Kraliyet Drama Tiyatrosu'dan Djurgårdsbron'a, Strandvägen boyunca bir yürüyüş yapılması şiddetle tavsiye edilir.
SKOKLOSTER KALESİ
Mälaren’in Arlanda yakınlarındaki sahilinde yer alan dünyanın en büyük barok kalelerinden biridir. Kale, 17. yüzyılın İsveç İmparatorluğu'ndan; İsveç’in en büyük özel sarayıdır. Kalede yer alan devlet odalarını ya da çeşitli yüzyıllardan kalma orijinal mobilyalarla dolu güzel odaları ve salonları rehberli turlarla gezin.
KRALİYET DRAMA TİYATROSU
İsveç'in ulusal tiyatrosu, Nybroviken körfezinde deniz kıyısında yer alan güzel bir Jugend binasıdır. İsveç'in ulusal tiyatrosunun rehberli turları ana girişte başlıyor ve zarif mermer fuayeli ana sahneden geçiyor. Tiyatronun geniş gardıropları da dahil olmak üzere büyüleyici sahne arkasını da gezi sırasında görebilirsiniz.
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