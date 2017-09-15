İsveç'te bomba yüklü araç ele geçirildi

Skone polisi yetkilileri, aracın Malmö ve Lund kentleri arasında yer alan Lomba yerleşim birimindeki trafik kontrolleri sırasında ele geçirildiğini açıkladı.

İsveç Ulaştırma Kurumu Sözcüsü Katarina Wolffram da E6 otoyolununun trafiğe kapatıldığını, bomba imha uzmanlarının araçtaki çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Wolffram,araç sahibinin ise gözaltına alındığını söyledi.

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