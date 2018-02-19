İsveç Adalet Bakanı Helene Fritzon, ülkedeki dijital korsanların cezalandırılmasına yönelik olarak savcılardan gelen tavsiyeleri dinledi. Telif hakkı yasalarının ihlaline ilişkin daha sert önlemler alınmasını isteyen savcılar, konuyu Fritzon'a iletti.

İsveç'te cezaların uluslararası düzeye kıyasla hafif olduğu kanısına varan savcılar, yeni düzenlemelerin yolunu açtı. Harekete geçen Bakan Fritzon, telif hakkı ve ticari marka ihlalleriyle mücadele amaçlı büyük çaplı bir yasa paketi hazırlanması için düğmeye bastı. Yeni yasa paketinde dijital korsanlara yönelik "özel" cezalar yer alacağı, ilgili kişilerin en az 6 ay en fazla ise 6 yıl hapis cezasıyla cezalandırılacağı belirtildi.

Bakan Fritzon, "Günümüzde örgütlü dijital korsanlığın tüm toplum için çok önemli sonuçları var. Dolayısıyla ceza artık suçun ciddiyetiyle orantılı olacak..." dedi.