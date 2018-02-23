İsveç - Türkiye basketbol maçı hangi kanalda? 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda oynadığı iki maçı kazanarak liderliğe yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerin ikinci penceresinde İsveç ile deplasmanda karşılaşacak. Basketbolseverler, 12 Dev Adam'ın ikinci perdede oynayacağı maçı takip etmek içni karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki, İsveç - Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte İsveç - Türkiye basketbol maçı ile ilgili her şey...

İSVEÇ - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

12 Dev Adam, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu üçüncü maçında İsveç ile karşı karşıya gelecek. İsveç - Türkiye basketbol maçı 23 Şubat Cuma yani bu akşam TSİ 21.00'de başlayacak. Ay-Yıldızlılarımızın İsveç'in Stocholm'deki Hovet Arena'da oynayacağı karşılaşma NTV Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Gruptaki ilk 2 maçında Letonya ve Ukrayna'yı mağlup eden milliler lider durumda yer alırken, son sıradaki İsveç'in ise galibiyeti bulunmuyor.

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI'NIN 967. RANDEVUSU

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda yarın deplasmanda İsveç ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 967. maçına çıkacak.

Ay-yıldızlı takım, 81 yıllık tarihinde yaptığı 966 maçın 493'ünü kazandı, 472 karşılaşmada mağlup oldu. Milliler, bir müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

A Milli Takım, tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yaptı. Beyoğlu Halkevi Salonu'nda oynanan özel maçı Türkiye 49-12 kazandı.

İLK RESMİ MAÇ

A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki ilk resmi maçı olimpiyatlarda oynadı.

Berlin'de düzenlenen olimpiyat oyunlarında Şili ile karşılaşan milliler, 7 Ağustos 1936'da yapılan karşılaşmada rakibine 30-16 yenildi.

RESMİ MAÇLARDAKİ İLK GALİBİYET

Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda aldı.

Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi maçlardaki ilk galibiyetini elde etti.

EN FARKLI SKORLAR

AMilli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.

İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.

Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.

BERABERLİK

A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.

Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.

İKİNCİ PERDEDEKİ MAÇLAR DEPLASMANDA

2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası'na aldığı iki galibiyetle lider olarak başlayan 12 Dev Adam, ikinci pencerede oynayacağı ilk maçında 23 Şubat'ta İsveç, ikinci maçında ise 26 Şubat'ta ise Letonya ile deplasmanda karşılaşacak.

Elemelerde ilk turun 3. ayağındaki maçlar ise Haziran ayında oynanacak. Üç pencerede oynanan maçların ardından gruplarında ilk üç sırada yer alan takımlar ikinci tura yükselerek 4, 5 ve 6. penceredeki maçları oynamaya hak kazanacak.