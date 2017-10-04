İsveçli gazetecinin cinayet zanlısında kadınlara işkence videoları bulundu

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da kafası, kolları ve bacakları kesilmiş haldeki cesedi denizde bulunan İsveçli ödüllü gazeteci Kim Wall'u öldürmekle suçlanan mucit Peter Madsen'e ait olduğu söylenen bir sabit diskin içinde kafası kesilerek öldürülen kadınların olduğu videolar bulundu.

30 yaşındaki Wall'u canlı gören son insan olan Madsen, gazeteciyi öldürmek suçlamasıyla yargılanıyor.

Suçlamaları reddeden Madsen, sabit diskin kendisine ait olmadığını, laboratuvarında çalışan herkesin bu diske erişiminin bulunduğunu söyledi.

Davanın Savcısı Jakob Buch-Jepsen ise Madsen'in Wall'u öldürdüğüne dair şüphelerin mucidin 5 Eylül'deki en son duruşmasından bu yana güçlendiğini açıkladı.

Buch-Jepsen, Madsen'e ait olduğu söylenen sabit diskte bulunan görüntülerde, kadınlara işkence yapıldığı, kafaları kesilerek öldürüldüğü ve yakıldığının görüldüğünü açıkladı.

Savcı, videoların kurgu değil, "gerçek görüntüler olarak ele alındığını" da sözlerine ekledi.

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- BBC

Otopside cesette bıçak yaralanmaları bulundu

Wall'un cesedi üzerinde yapılan otopside de cinsel organı ve göğüs kafesi civarında bıçak yaraları olduğu tespit edildi. Bu yaraların Wall ölmeden hemen önce veya hemen ardından açıldığı belirtildi.

Wall'un gövdesi, kaybolduktan 11 gün sonra Kopenhag açıklarında bulunmuştu. Cesedin kalan kısımları ise henüz bulunabilmiş değil. Bu nedenle de Wall'un kesin ölüm nedeni tespit edilemiyor.

Madsen, polise verdiği ilk ifadede, 10 Ağustos gecesi Wall'u hava karardıktan sonra karaya bıraktığını belirtmişti.

Ancak daha sonra ifadesini değiştiren Madsen, Wall'un denizaltının yaklaşık 70 kilogram ağırlığındaki kapağının kafasına düşmesiyle öldüğünü söylemişti.

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Madsen, denizaltının içinin kan gölüne döndüğünü ve cesedi bir iple bağlayarak denize attığını belirtmiş; ancak gazetecinin vücudunu parçalara ayırdığı iddialarını reddetmişti.

Wall, en son 10 Ağustos günü söyleşi yapmak amacıyla Madsen'in kendisinin imal ettiği UC3 Nautilus adlı denizaltısına binerken görülmüştü.

Aynı akşam ödüllü gazetecinin eve gelmemesi üzerine erkek arkadaşı polise kayıp başvurusu yapmıştı. Wall'un cesedinin gövde kısmı, 11 gün Kopenhag açıklarında denizde bulunmuştu.

Madsen olayın ardından tutuklanmıştı. Mahkeme, mucidin dört ay tutuklu kalmasına karar vermişti.

- AFP

'Mucit Madsen' kimdir?

Peter Madsen, olay gecesi batan UC3 Nautilus adlı denizaltının tasarımcısı ve kaptanıydı.

Hakkındaki bazı haberlerde Madsen'den "hobi mühendisi" olarak bahsediliyor.

Madsen'in eğitimi ve geçmişine dair net bir bilgi bulunmuyor.

Madsen denizaltının yapımını halktan topladığı paralarla 2008 yılında tamamlamıştı.

Dizel ve elektrik motoru bulunan denizaltı yaklaşık 18 metre uzunluğundaydı.

Madsen son olarak roket projeleri üstüne çalışıyordu.