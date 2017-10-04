İsveçli gazetecinin cinayet zanlısının bilgisayarından çıkanlar şoke etti!

Kendi denizaltısının mucidi olan Peter Madsen ile röportaj yapmak için gittiği denizaltıda kolları ve bacakları kesilmiş bulunan 30 yaşındaki gazeteci Kim Wall davasında yeni bir bilgi ortaya çıktı. Genç kadını öldürmekle yargılanan Madsen'a ait olduğu söylenen sabit diskte işkence edilen, kafası kesilen, yakılan kadınların olduğu videolar bulundu.

Suçlamaları reddeden Madsen, bilgisayarda çalışan tek insan olmadığını, içeriklerin kendisine ait olmadığını söyledi.

Davanın Savcısı Jakob Buch-Jepsen ise Madsen'in Wall'u öldürdüğüne dair şüphelerin mucidin 5 Eylül'deki en son duruşmasından bu yana güçlendiğini açıkladı. Buch-Jepsen, Madsen'e ait olduğu söylenen sabit diskte bulunan görüntülerde, kadınlara işkence yapıldığı, kafaları kesilerek öldürüldüğü ve yakıldığının görüldüğünü açıkladı.

Savcı, videoların kurgu değil gerçek görüntüler olarak ele alındığını da sözlerine ekledi.

Wall'un cesedi üzerinde yapılan otopside de cinsel organı ve göğüs kafesi civarında bıçak yaraları olduğu tespit edildi. Bu yaraların Wall ölmeden hemen önce veya hemen ardından açıldığı belirtildi.

Daha önce de Madsen, Kim Wall için kapağı tutarken gelen bir dalga sonucu dengesini kaybettiğini, ayağının kayarak kapağın Wall'un başına düştüğünü, denizaltısında bir ceset istemediğini söylemişti.

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