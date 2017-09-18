İsveçli siyasetçi tecavüze uğradığını açıkladı

İsveç’teki Vänsterpartiet’in (Sol Parti) Falun kasabasındaki lideri Patrik Liljeglöd, politik duruşu nedeniyle Temmuz ayında tecavüze uğradığını açıkladı.

Perşembe günü Facebook adresinden açıklama yapan Liljeglöd, Temmuz ayında Falun’da bıçak zoruyla tecavüze uğradığını söyledi. "Bu sene Temmuz sonunda, otobüs seferleri bitmişken, ılık bir yaz gecesi, bir parti üyesiyle birlikte geçirdiğim güzel bir akşamdan sonra beni eve yalnız yürümeye davet etti. Hoşluk burada sona erdi. Tanımadığım bıçaklı bir adam bana saldırdı. Bana vahşice davrandı ve bıçak zoruyla tecavüz etti. Diğer yandan da benim solcu bir 'kadın cinsel organı' olduğumu ve benim gibilerin 'böyle şeylerden keyif aldığını' söyledi. Son olarak da 'hain' dedi. Bu sözlerin benim aktif siyaset hayatımla ilişkili olduğunu apaçık. Bu yüzden bu hepimizi etkiliyor." dedi.

Açıklamasının ardından Liljeglöd’e yüzlerce destek mesajı geldi. İsveç polisi, olayla ilgili yürütülen soruşturmada henüz hiç kimsenin yakalanmadığını açıkladı.

Sosyalist ve feminist olarak tanımlanan Sol Parti, İsveç’in en büyük altıncı siyasi partisi. İsveç Parlamentosu’ndaki en solcu parti olarak biliniyor.

Patrik Liljeglöd

Vänsterpartiet