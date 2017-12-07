Gerçek maaşın gizlenip asgari ücretten gösterilmesinin önlenmesi için önemli bir düzenleme yapıldı. Yeni yasaya göre her mesleğin bir kodu olacak ve kişiler yaptıkları işlerle SGK'ya bildirilecek.
Böylece yüksek maaş alması gereken doktor, mühendis, futbolcu gibi meslektekiler 'işçi' koduyla bildirilip asgari ücretten gösterilemeyecek.
Meslek kodlarını hatalı giren işverenler de 1 Ocak 2018 itibarıyla ceza alacak. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için, sigortalı başına, asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacak.
Gerçek maaşı gizleyenler için ayrıca idari para cezası ve belgede sahtecilikten hapis cezası da var.
NASIL BİLDİRİLECEK?
Cezalarla muhatap olmamak için işverenlerin bazı işlemleri yapmaları gerekiyor. İşlemler özetle şöyle:
Meslek kodu bilgisini ekrandan manuel olarak ekleyecek olan işverenler, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Sigortalı Bilgileri Giriş ekranında yer alan veri giriş alanlarının en sağında "Meslek Kodu" alanını kullanacak.
Bu alana 6 rakamdan oluşan kod girilecek.
Meslek kodlarına bakmak için giriş kutusu yanındaki yeşil büyüteç resmine tıklanabilir.
HER YÖNDEN ZARAR
Çalışanın ileride emekli maaşı düşüyor.
İşten çıktığında düşük tazminat alıyor.
İşsizlik maaşı, iş görmezlik ödeneği, rapor parası gibi hesaplamalar alt seviyeden yapılıyor.
Devlet prim ve vergi kaybediyor...
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