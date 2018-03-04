İsviçre basınının casus dediği Türk asıllı polis mahkemede aklandı!

İsviçre Basel’de trafik polisi olarak görev yapan Türk asıllı polis, önce casuslukla suçlandı, ardından İsviçre basını hiçbir delil olmadan linç Türk asıllı memuru adeta linç etti ancak gerçek ortaya çıktı.



Polis memuru tüm suçlamalardan aklansa da halen görevine iade edilmedi.

Habertürk İsviçre temsilcisi Zafer Atamer'in haberine göre, Türk asıllı 38 yaşındaki İsviçre vatandaşı olan Trafik polis memurunu İsviçre basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti lehine casusluk faaliyetlerinde bulunduğunu iddia etti.



Bu haberler üzerine açılan soruşturmada polis memuru önce görevden açığa alındı ve ardından da gözaltına alındı.

Tutuklama sonrası soruşturmayı yürüten Basel polisi ve Basel savcılığı polis memuru hakkında suçlamaları delillendirecek yeterli bilgi ve belgelerin bulunmadığını açıklamış ve polis memurunu serbest bıraktı ancak buna rağmen polis memuru görevine iade edilmedi.

Bu konuda savcılığın kararını uygulamadığı için dava açacağını söyleyen Türk asıllı Polis memuru hakkını sonuna kadar arayacağını söyledi.

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