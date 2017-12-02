İsviçre'de 9 ayda 91 dağcı öldü

Swissinfo internet sitesindeki habere göre, bu yıl dağlarda yaralanan ve mahsur kalan 2 bin 244 kişi acil kurtarma ekiplerini aradı. İsviçre Alpleri'nde bu yıl ocak-eylül döneminde 91 kişi yaşamını yitirdi. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu sayı 115 olmuştu.

AA'nın haberine göre; ülkede dağ yürüyüşlerinde ise bu yıl 43 kişi yaşamını yitirdi.

Graubünden kantonuna bağlı Bondo köyünde ağustos ayında meydana gelen toprak kaymasında 8 kişi kaybolmuştu.

İsviçre, Almanya ve Avusturya vatandaşları olduğu belirtilen dağcıların cesetlerine ulaşılamamıştı.

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