İsviçre'de çok az sayıda kişinin giymesine rağmen burka yasağı tartışmaları gündemden düşmezken, aşırı sağ örgütler ve İslam karşıtı gruplar, ülkenin farklı kantonlarında burka yasağına karşı kampanyalar düzenliyor.

St. Gallen Kantonu Parlamento'su da kendi sınırları içindeki okullarda ve kamuya açık alanlalarda kıyafet konusunu ele almak için toplandı.

Yapılan konuşmaların ardından yapılan oylamada, burka ve yüzü kapatan diğer kıyafetlerin yasaklanmasını öngören tasarı 54'e karşı 59 oyla kabul edildi.

Buna göre, spor müsabakalarında yüzü belli olmayacak şekilde kapanma ile miting ve gösterilerde kask dahil yüzün kapatılması yasaklandı.

OKULLARDA BAŞÖRTÜSÜ SERBEST

Parlamentonun kararına rağmen, St. Gallen Kantonu hükümeti yönetimi yasağa karşı çıkıyor. Kanton yönetimi yasak yerine yetkililerin gerektiğinde yüzünü kapatan herkesten yüzlerini açmalarını talep etmelerini sağlayacak daha hafif bir tasarıdan yana tavır koydu.

Tasarının kabul edilmesine rağmen önümüzdeki günlerde parlamentoda yeniden ele alınması ve gerekirse referanduma gidilmesi bekleniyor.

Öte yandan, St. Gallen Kantonu yönetimi okullarda başörtüsü yasağı getirilmesi talebinde bulunan İsviçre Halk Partisi SVP ve Hristiyan Demokrat Parti (CVP) önerisini reddetti.

SAĞCI KOMİTEDEN İMZA KAMPANYASI

İsviçre'de aşırı sağcı Egerkingen adlı komite de ülke genelinde burka ve yüzü kapatan diğer kıyafetlerin yasaklanması için topladığı 106 bin 600 imzayı İsviçre Federal yönetimine teslim etti.

Kampanyayı düzenleyen komite üyeleri ülke genelinde 18 ay süren çalışmalarda yeteri kadar imza toplamak için hayli zorlanmıştı. İsviçre Halk Partisi (SVP) milletvekili Walter Wobmannın liderliğindeki komitenin imza kampanyası geçen yıl mart ayında başlamıştı.

Federal yetkililerin toplanan imzaların gerçekliğini araştırdıktan sonra konunun hükümet ve parlamentoda ele alınması bekleniyor. İmzalar kabul edilirse önümüzdeki yıllarda yasağa ilişkin ülke genelinde referandum yapılması planlanıyor.

İLK YASAK TİCİNO'DAN GELMİŞTİ

Ülkenin İtalyanca konuşulan güney bölgesindeki Ticino'da, yüzü tamamen kapatan burkanın kamuya açık alanlarda giyilmesini yasaklayan yasa geçen yıl yaz döneminde yürürlüğe girmişti.

İsviçre Federal Parlamentosu ise ülke genelinde burka yasağı getirilmesini içeren öneriyi kabul etmemişti. İsviçre Parlamento Servisi Sözcüsü Karin Burkhalter, bu yıl mart ayında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde burka yasağı uygulanmasına yönelik teklif, 46 üyesi bulunan senatoda 26ya karşı 9 oyla reddedildi." demişti.

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