İsviçre'de köpek katili çifte ağır ceza!

İsviçre’de Aarburg beldesinde 38 yaşlarındaki bir Portekizli çift hakkında, fazla havladıkları için iki köpeklerini Aare nehrinde demir çubuklara bağlayarak boğulmalarına sebep oldukları gerekçesiyle dava açılmıştı.

Habertürk'ten Zafer Atamer'in haberine göre, mahkeme çifte en ağır cezayı uygulayarak mahkum etti.

Mahkeme erkek sanığa 20 ay hapis cezasının yanında 1000 İsviçre Frankı (yaklaşık 4250 TL) para cezası verirken, eşine de 10 ay hapis cezası ve 500 İsviçre Frankı para cezası (yaklaşık 2125.- TL.) para cezası verdi.

Mahkeme bu cezaları hayvanlara yapılan zulmünden suçlu buldukları için verdiklerini açıklarken cezalarda herhangi bir indirimde bulunmadıklarını ayrıca da cezaları ertelemediklerini açıkladı.

Öte yandan mahkemenin bu kararından önce hayvansever grupların "Köpek katilleri için en ağır cezaya çarptırılmaları" çağrısında bulunan 13 bin imzalı bir dilekçeyi mahkeme heyetine sundukları öğrenildi.

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