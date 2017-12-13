İsviçre basınında yer alan haberlere göre, Uri Kantonu yakınlarındaki tünelin 5. kilometresinde TIR ile otomobil çarpıştı.

Kazada araçların sürücüleri olay yerinde öldü. Kazada 4 kişi de yaralandı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan tünelin girişlerinde de uzun kuyruklar oluştu. Yetkililer, tünelin akşam saatlerinde yeniden açılacağını bildirdi.

Tünelde 2001 yılında meydana gelen kazada da iki tır çarpışmış ve çıkan yangında 11 kişi ölmüştü.

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