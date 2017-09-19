İsviçre'de tuvaletlerde 500 Euro'luk banknotlar bulundu

Banknotların imha edilmesi İsviçre'de bir suç sayılmazken, yaşanan sıra dışı bu duruma şaşıran yetkililer, 500 Euro'luk banknotların kime ait olduğunu tespit etmeye çalışıyor. İlk kez aylar önce bir bankaya yakın tuvalette bulunan 500 Euro'luk banknotlar, şimdi de UBS bankası ile çevresindeki 3 restoranın tuvaletinde parçalanıp üstüne sifon çekilmiş bulundu.

BBC'nin haberine göre tıkanan tuvalet borularını açmak için ise binlerce euro harcandı.

Avrupa Merkez Bankası, 500 Euro'luk banknotların, yasa dışı aktiviteleri kolaylaştırdığı endişesiyle 2018'in sonuna kadar tedavülden kaldırılacağını açıklamıştı.

Cenevre savcılığı ofisinden Henri Della Casa, "Bu banknotların nereden geldiğini ve bunlarla bir suç işlenip işlenmediğini öğrenmeye çalışıyoruz. Arkasında başka bir hikaye olabilir" dedi.

Yıllar önce kiralık kasaya banknotları saklayan İspanyol bir kadından şüphelenildiği, kadının avukatının, sorguda çok az bilgi verdiği, bankanın ve restoranların tuvaletlerinin tamir edilmesi için ödeme yaptığı da kaydedildi.

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