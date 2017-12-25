İngiltere'nin AB'den çıkma görüşmelerinin başlaması ve AB üyeleriyle ticaret ilişkilerinin yeni şeklini görüşmeye başlamasıyla Brüksel ile gerilim yaşayan İsviçre'de Leuthard, "Avrupa ile ilişkilerimizi netleştirmemiz ve hangi yöne doğru gittiğimizi bilmemiz açısından bir referandum oldukça faydalı olacaktır" dedi.

İsviçre'nin üyesi olmadığı AB ile yeni tür bir ticari ilişki geliştirilmesinden yana olduğu ve AB ile yapılmış olan 100'den fazla ikili anlaşmanın yeniden düzenlenmesini istiyor.

Leuthard, AB'nin İsviçre ticaretinin yaklaşık üçte ikisini oluşturması nedeniyle blokun tek pazarına daha fazla erişebilmek için bir AB anlaşması yapmak istediklerini söyledi.

Görüşmelere rağmen bu hafta AB'nin, İsviçre Borsası'na birlik dahilinde sınırlı erişime izin vermesi karşılıklı ilişkileri olumsuz etkiledi. İsviçre söz konusu kararı ayrımcılık olarak nitelendirerek, AB'ye misilleme uyarısında bulundu.

AB ile yapılan görüşmeler sonucunda, İsviçre Kasım ayında AB bütçesine olan katkısını arttırmayı kabul etmişti. Aynı kapsamda, İsviçre'nin ihracatı için kritik önem arz eden, birliğin ortak pazarına erişimin arttırılması karşılığında, İsviçre'nin ilgili AB yasalarını benimsemesi sağlanacak.

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