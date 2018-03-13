İsviçre medyasına göre, Eyaletler Meclisi Başkanı Karin Keller-Sutter, meclise danıştıktan sonra oturumu açmanın gereksiz olacağına karar verdi.

İsviçre'de meclis gündem olmadığı için kapalı kalarak aynı zamandan harcamalardan tasarruf ediyor. Meclis, bu yıl içinde daha önce de kapılarını tartışılacak gündem olmadığı için açmamıştı. Bu yıl iki kez kapılarını kapatan meclisin 67 bin İsviçre frangı tasarruf sağladığı bildirildi. 46 üyeli meclisin her bir üyesinin meclise günlük maliyeti 735 İsviçre frangı.

İsviçreli bazı parlamenterler tasarruf ile sonuçlanan bu uygulamadan sonra gelecekte meclisin önemli bir meselenin olmadığı bütün günlerde benzer şekilde kapalı tutulması görüşünü savunuyor.

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