İsviçre Federal Sağlık Konseyi yeni Radyasyondan Koruma Yasası çerçevesinde 18 yaşından küçüklerin solaryuma girmesini yasakladı. Gerekçe olarak da solaryumun cilt kanseri riskini artırması gösterildi. İsviçre Tabibler Birliği de yasağı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

35 YAŞ ÖNCESİ SOLARYUM CİLT TÜMÖRÜ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Bir kanser araştırma merkezinde 2006'daki araştırmada, 35 yaş öncesi bir kez bile solaryuma girenlerde, girmeyenlere göre yüzde 75 oranında Malign Melanoma (cilt tümörü) riski artıyor

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