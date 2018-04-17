Ürün yaşam döngüsünün çok kısa olduğu teknoloji sektöründe özellikle operasyon ve planlama süreçlerinde şirketlerin trendleri yakından izlemeleri kritik hale geldi. Teknolojik altyapısını hızlı bir şekilde kuramayan şirketler kötü stok yönetimi, alacaklarını geç toplama veya piyasaya yeni ürün çıkaramama gibi sorunlarla karşılaşıyor. ABD’li Araştırma Şirketi STATinMED Research Finans ve Operasyon Müdürü Gökçen Aygenç, geleceği belirleyecek iş analizi, insansız müşteri ilişkileri ve finans yönetimi metotlarının operasyon planlamalarını tamamen değiştireceğini kaydetti.
Aygenç, iş analitiğinin bir yöntemi olan tanımlayıcı analizler ile geçmiş verilerin ardındaki nedenlerin araştırıldığını ve işyerinde günlük hazırlanan raporların genelde bu metot kullanılarak düzenlendiğini belirtti. İkinci yöntem olarak kullanılan tahmini analitik ile ise ileride oluşma olasılığı olan sorulara cevap arandığını dile getiren Aygenç, geçmiş verilerin algoritmalar ile birleştirilip bir olayın gelecekteki olası sonucunun belirlenmeye çalışıldığını söyledi. Aygenç, şu ana kadar sektörde çoğunlukla bu iki yöntemin kullanıldığına dikkat çekerek, önümüzdeki dönemde IT sektöründe operasyon yönetimi ve planlama süreçleri ile ilgili öne çıkacak 3 ana trendi şöyle sıraladı:
ÖNGÖREN ANALİTİK
Artık iş analizi alanında üçüncü bir yöntem popülerleşiyor: Öngören analitik. Bu yöntem, önce tahmini analitik gibi ileriye yönelik tahminler yapıyor, sonra olacak olayların neden olduğunu sorgulayıp en iyi çözümü bulmaya çalışıyor. Özellikle fiyatlama veya kapasite planlama alanında optimizasyon için kullanılan bu metot ile simülasyon, derin öğrenme (deep learning) gibi kavramlar öne çıkmaya başlıyor.
MÜŞTERİ YÖNETİMİNDE İNSANSIZ DÖNEM
Birkaç sene içerisinde müşteri ile etkileşimin çok büyük bir çoğunluğu insansız olarak gerçekleşecek. Bu sene sanal asistanlar (chatbot’lar) kullanılarak yapılan pazarlama süreçleri daha da ön plana çıkıyor. Chatbot’lar müşteri sorularını cevaplamaktan ziyade müşterileri yönlendiren bir araç olmaya başladı. Pazarlamada otomasyon için önemli bir adım bu.
E-TİCARET ŞİRKETLERİ BANKALARA KARŞI!
Amazon, geçen ay Amerika’daki büyük bir banka ile anlaşarak KOBİ’ler için finansman desteği servisini duyurdu. Bu servis ile borç almakta zorlanan KOBİ’ler Amazon’dan 1000 Dolar ile 750 bin arasında borç alabilecek. Diğer e-ticaret sitelerinin de bunu örnek alıp finans alanında servisler sunmaya başlaması olağan görünüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.