Ürün yaşam döngüsünün çok kısa olduğu teknoloji sektöründe özellikle operasyon ve planlama süreçlerinde şirketlerin trendleri yakından izlemeleri kritik hale geldi. Teknolojik altyapısını hızlı bir şekilde kuramayan şirketler kötü stok yönetimi, alacaklarını geç toplama veya piyasaya yeni ürün çıkaramama gibi sorunlarla karşılaşıyor. ABD’li Araştırma Şirketi STATinMED Research Finans ve Operasyon Müdürü Gökçen Aygenç, geleceği belirleyecek iş analizi, insansız müşteri ilişkileri ve finans yönetimi metotlarının operasyon planlamalarını tamamen değiştireceğini kaydetti.

Aygenç, iş analitiğinin bir yöntemi olan tanımlayıcı analizler ile geçmiş verilerin ardındaki nedenlerin araştırıldığını ve işyerinde günlük hazırlanan raporların genelde bu metot kullanılarak düzenlendiğini belirtti. İkinci yöntem olarak kullanılan tahmini analitik ile ise ileride oluşma olasılığı olan sorulara cevap arandığını dile getiren Aygenç, geçmiş verilerin algoritmalar ile birleştirilip bir olayın gelecekteki olası sonucunun belirlenmeye çalışıldığını söyledi. Aygenç, şu ana kadar sektörde çoğunlukla bu iki yöntemin kullanıldığına dikkat çekerek, önümüzdeki dönemde IT sektöründe operasyon yönetimi ve planlama süreçleri ile ilgili öne çıkacak 3 ana trendi şöyle sıraladı:

ÖNGÖREN ANALİTİK

Artık iş analizi alanında üçüncü bir yöntem popülerleşiyor: Öngören analitik. Bu yöntem, önce tahmini analitik gibi ileriye yönelik tahminler yapıyor, sonra olacak olayların neden olduğunu sorgulayıp en iyi çözümü bulmaya çalışıyor. Özellikle fiyatlama veya kapasite planlama alanında optimizasyon için kullanılan bu metot ile simülasyon, derin öğrenme (deep learning) gibi kavramlar öne çıkmaya başlıyor.

MÜŞTERİ YÖNETİMİNDE İNSANSIZ DÖNEM

Birkaç sene içerisinde müşteri ile etkileşimin çok büyük bir çoğunluğu insansız olarak gerçekleşecek. Bu sene sanal asistanlar (chatbot’lar) kullanılarak yapılan pazarlama süreçleri daha da ön plana çıkıyor. Chatbot’lar müşteri sorularını cevaplamaktan ziyade müşterileri yönlendiren bir araç olmaya başladı. Pazarlamada otomasyon için önemli bir adım bu.

E-TİCARET ŞİRKETLERİ BANKALARA KARŞI!

Amazon, geçen ay Amerika’daki büyük bir banka ile anlaşarak KOBİ’ler için finansman desteği servisini duyurdu. Bu servis ile borç almakta zorlanan KOBİ’ler Amazon’dan 1000 Dolar ile 750 bin arasında borç alabilecek. Diğer e-ticaret sitelerinin de bunu örnek alıp finans alanında servisler sunmaya başlaması olağan görünüyor.