Taksi kullanımına standart getirmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya başlanan iTaksi uygulaması 4. ayını geride bıraktı. Trafikte boş dolaşan taksi sayısını düşürerek yoğunluğu azaltan, yolculara en yakın aracı yönlendirme, kredi kartı ve İstanbul Kart ile alternatif ödeme imkânı sunan, müşterilerin memnuniyetlerini şoförleri oylayarak anında geri bildirebildiği iTaksi kısa sürede yaygınlaştı.

100 BİNE HEDİYE

Yolcular iTaksi uygulaması üzerinden 4 ayda 110 bin yolculuk yaptı. iTaksi,100 bininci yolculuğunu özel bir uygulamaya da imza attı. Seferi yapan yolcuya uygulama üzerinden ulaşan iTaksi, özel bir hediye hazırladı ve iTaksi resmi Twitter hesabından “100 bininci seyahati yapan üyemize teşekkür ederiz. Hediyesi kendisine teslim edilmek üzere yola çıktı” mesajını paylaştı.

Taksi Yönetim Merkezi (TYM) ile tüm taksilerin tek bir merkezden yönetildiği sistem sayesinde yolcuların ve sürücülerin her türlü talep ve şikâyetlerine kesintisiz olarak geri dönüş yapılıyor. Araçta unutulan eşyalar için de hizmet veren TYM sistemi sayesinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra araç ve yolcu yeniden buluşturuluyor. Güvenliği de ön planda tutan iTaksi’lerde tehlikeli durumlarda kullanılmak üzere ‘panik butonu’ bulunuyor. Şoför tarafından kullanıldığında aracın lokasyonunu emniyet birimlerine iletiyor. Buton sayesinde olaylara anında müdahale edilebiliyor. Araç içi kameraları ise devamlı kayıt yaparak adli ya da savcılığa intikal eden bir olayla ilgili bilgilendirme ve yasal talep halinde İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) aracılığıyla taksi içi görüntülerinin iletilmesini sağlıyor.

YENİ NESİL TEKNOLOJİ

Gazete Habertürk'ten Can Mete'nin haberine göre iTaksi projesi, gelişen teknolojilere uyum sağlamak adına devamlı olarak güncel tutuluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taksilerin tepe lambalarını teknolojik hale getirmek için yeni bir proje yürütüyor. İlk olarak 27 Mart tarihinde gündeme gelen sistem hayata geçirildiğinde taksilere takılacak tepe lambaları araç boş olduğunda yeşil, dolu olduğunda kırmızı, rezerve olduğunda ise turuncu renkte yanacak. Tepe lambalarına yerleştirilen sensörler sayesinde sıcaklık, nem oranı, gürültü düzeyi, hava kalitesi, trafik yoğunluğu gibi veriler de toplanarak merkeze aktarılacak.

155 BİN İNDİRME, 500 BİN ÇAĞRI

Yolcuların, İBB tarafından yetkilendirilmiş ve sisteme kayıtlı taksileri, mobil uygulama üzerinde sorgulayabildiği, çağrı yapılabilen ve puanlanabilen uygulama ilk 4 ayda Android ve IOS tabanlı 155 bin telefona indirildi. Toplam 500 bin çağrı alındığı iTaksi uygulamasıyla an itibarıyla 110 bin yolculuk barajı aşıldı. Şu ana kadar araçta unutulan tablet, bilgisayar, gözlük, valiz, anahtar, cüzdan gibi 20 eşya sistem sayesinde sahiplerine teslim edildi.

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