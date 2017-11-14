İtalya'ya tarihi şok!

Maç boyunca İsveç kalesini abluka altına alan İtalya, yakaladığı gol pozisyonlarını bir türlü gole çeviremedi. İlk yarıda gol sesi çıkmayan San Siro'da, ikinci yarı da ilk yarının benzeri biçimde golsüz beraberlikle sona erdi.

Bernardeschi, Belotti, Insigne ve De Rossi gibi isimleri yedek oturtan İtalya Teknik Direktörü Ventura, ikinci yarıda El Shaarawy, Belotti ve Bernardeschi'yi oyuna alsa da sonucu değiştiremedi ve İtalya, Dünya Kupası'na play-off eleme turunda veda etti.

Futbolun milli takımlar düzeyindeki en üst düzey organizasyonunda, 1934,1938, 1982 ve 2006 yıllarında ipi göğüslemeyi başaran İtalya'da, maç öncesinde CONI Başkanı Malago, "Dünya Kupası’na gidemezsek sportif bakımdan çok büyük hayal kırıklığı olur." demişti.

İtalya bu sonuçla beraber 1958'den beri ilk kez Dünya Kupası'na katılamadı.

İtalya: 0 - İsveç: 0 | MAÇ SONUCU