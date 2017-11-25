İtalya'da 25 Kasım: 1400 kadın parlamentoda bir araya geldi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde İtalyan parlamentosunda, ülkenin her yerinden 1400 kadar kadının katılımıyla özel bir oturum düzenlendi.

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin başkanlığını yapan Laura Boldrini'nin girşimiyle, ilk kez yalnızca kadınlar meclis genel kurul salonunu doldurdu. Aralarında aile içi şiddet, tecavüz, taciz mağduru kadınların ve kızları öldürülen annelerin de yer aldığı 1400 kadından birçoğu tecrübelerini ve çözüm önerilerini meclis salonundan dile getirme şansı buldu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini, "Kadın olarak" (In quato donna) başlıklı oturumu düzenleme gerekçesini şöyle açıkladı:

"25 Kasım'ı sembolik değeri yüksek bir etkinlikle kutlamak istedim. Cumhuriyetimizin tarihinde daha önce hiç meclis genel kurulu yalnızca kadınlara açılmamıştı... Bu günün amacı onlara kulak vermek, aynı zamanda da yalnızca kadınları değil herkesi ilgilendiren bu konuda ülkeyi daha duyarlı hale getirmek."

Boldrini, İtalya'da ortalama her 2.5 günde bir kadının öldürüldüğüne dikkat çekti ve kadınları şiddete karşı sessiz kalmamaya, erkekleri de kadınların yanında mücadele vermeye çağırdı.

İtalya'da yılın ilk 10 ayında 114 kadın öldürüldü

Boldrini, "Bizler nüfusun yüzde 51'ini oluşturuyoruz. Bu ülke bizi görmezden gelemez" derken meclis salonundaki kadınlar tarafından ayakta alkışlandı.

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni de Twitter'a yazdığı mesajda, "Medeni İtalya, kadına yönelik şiddet utancına yeter demek için birleşiyor" dedi.

Ataerkil yapı ve maço kültürün özellikle bazı bölgelerde hala güçlü olduğu İtalya'da bu yılın ilk 10 ayında 114 kadın öldürüldü. Ülkede kadın cinayetlerinin, tüm cinayetler içindeki oranının her geçen yıl arttığı belirtiliyor. Geçen hafta sonuçları yayımlanan bir araştırmaya göre, 2000 yılında tüm cinayetler içinde kadın cinayeti oranı yüzde 26 iken geçen yıl bu oran yüzde 37 olarak belirlendi.