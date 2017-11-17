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İtalya'da 'Babaların babası' Toto Riina hapiste öldü

Ülkenin en büyük mafya yapılanmalarından Cosa Nostra'nın patronu Riina, hapiste tedavi görüyordu. 87 yaşındaki Riina'nın, bazılarını bizzat kendisinin infaz ettiği binlerce cinayetin sorumlusu olduğu sanılıyor. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

17.11.2017 - 13:01 | Güncelleme:

İtalya'nın en büyük mafya yapılanmalarından Cosa Nostra'nın "babaların babası" lakaplı patronu Toto Riina, 87 yaşında öldü. Riina, hapiste tedavi görüyordu.

Binlerce cinayetten sorumlu tutulan, devlete de savaş açarak birçok suikastler düzenleyen Riina, "babaların babası", "canavar" ve 1,58 metrelik boyu nedeniyle "kısa Toto" lakaplarıyla biliniyordu.

1993'ten beri hapiste olan Riina, son yıllarda kanser tedavisi görüyordu ve birkaç gündür de komadaydı. Riina'nın bu sabaha karşı, Parma'da tedavi gördüğü hastane koğuşunda öldüğü açıklandı.

Hapiste ve hasta da olsa ölümüne kadar "resmi" olarak Cosa Nostra'nın başında Toto Riina'nın olduğu belirtiliyor.

26 kez müebbet hapse mahkum edilmişti

16 Kasım 1930'da, Sicilya'nın Corleone kasabasında çiftçilikle uğraşan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Salvatore "Toto" Riina, genç yaşlarında mafyanın içine girdi ve ilk kez 19 yaşındayken cinayetten hüküm giydi. Yoluna çıkan rakip mafya babalarını ve kanun uygulayıcıları öldürterek önce Corleone klanının sonra da Cosa Nostra'nın bir numarası haline geldi.

- AFP
Yargıç Giovanni Falcone (soldan ikinci) 1986 yılında etrafında silahlı korumalarla gezerken. Falcone çok sayıda mafyayı tutuklayarak Riina'nın öfkesini kazanmıştı.

Toto Riina'nın, bazılarını bizzat kendisinin ifaz ettiği binlerce cinayetin sorumlusu olduğu tahmin ediliyor. 24 yıllık kaçak hayatından sonra 1993'te tutuklana Riina, kanıtlanabilen cinayetleri için 26 kez ömür boyu hapse mahkum edildi.

Riina'ya mahkumiyet getiren eylemleri arasında, İtalya'nın yakın geçmişine damga vuran, mafyayla mücadele yargıçları Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino'ya düzenlenen suikastler de bulunuyor.

Riina'nın yıllar sonra da bu cinayetlerden pişmanlık duymadığı anlaşılıyor. Üç yıl önce cezaevinde başka bir mahkumla yapılan konuşmaları dinlendiğinde Toto Riina'nın mafyayla mücadele yargıcı Falcone'yi öldürttüğü için övündüğü ve başka yargıçları da ölümle tehdit ettiği duyulmuştu. Geçen Şubat'ta da eşiyle görüşürken "Ben Toto Riina'yım, gerekirse 3000 yıl hapis yatarım" demişti.

- AFP
Yargıç Giovanni Falcone'nin bindiği araç 1992 yılında Toto Riina tarafından verilen emirle patlatılmıştı

Son birkaç yıldır hasta olan Toto Riina, tedavisini dışarıda sürdürebilmek için salıverilmesini talep etmiş ancak bu talep geçen Temmuz ayında mahkeme tarafından reddedilmişti.

Durumunun ağırlaşması üzerine, karısı ve 4 çocuğundan 3'ünün dün Riina'yı ziyaret ederek vedalaşmasına izin verildi. Riina'nın en büyük oğlu Giovanni ise ömür boyu hapis cezasını çektiği için babasıyla vedalaşamadı.

Oğullarından Salvatore Giuseppe Riina, babasının 16 Kasım'daki doğumgünü için Twitter'a şu mesajı yazmıştı:

"Sen benim için Toto Riina değilsin, babamsın. Sana mutlu yıllar diliyorum. Seni seviyorum. Salvo'n."

BBC TÜRKÇE

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