İtalya'da dinler arası diyalog toplantısında heykelin örtülmesine tepki

İtalya'da İslam derneklerinin dinler arası diyalog toplantısı düzenlediği bir tiyatro salonunda yer alan "yarı çıplak" bir heykelin örtülmesi tartışma yarattı.

Kuzeydeki Liguria bölgesinde yer alan Cairo Montenotte kasabasında geçen hafta sonu düzenlenen etkinlikte, antik Yunan siyasi ve askeri liderlerinden Epaminondas'ın heykelinin belden aşağısı kırmızı bir örtüyle kapatıldı. Bir tablo ise asılı olduğu duvardan kaldırıldı.

Heykelin restorasyonunu yapan Mario Capelli Steccolini, heykelin üzeri örtülmüş halinin fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca "sansür" olarak nitelenen bu girişime tepki yağdı.

Steccolini, toplantıyı organize eden Müslüman derneklerinin kendisinden tablo ve heykeli örtmesini istediğini, bunun üzerine tabloyu kaldırdığını, organizatörlerin de heykelin üzerine örtü örttüğünü söyledi.

Sosyal medyada "İtalyan kültürüne tokat", "Kendi evimizde bizi aşağılıyorlar", "Bu yapılan diyalogdan çok monologa benziyor" gibi tepkilere neden olan olay, siyaset dünyasından da eleştirilere neden oldu.

İslam ve yabancı karşıtı, aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, heykelin örtülmesini "delilik" diye tanımladı.

Merkez sağdaki Haydi İtalya Partisi'nden Avrupa Parlamentosu üyesi Lara Comi de "İtalya, Avrupa medeniyetinin beşiklerinden biridir, sanatsal mirasımızla gurur duymalıyız. Bu mirası sansürlemenin kabul edilebilir yanı yok" dedi. Comi, "Entegrasyon, ancak bizim kültürümüzün temel değerlerine saygı gösterilirse mümkündür. Cairo Montenotte vakası ise bu yönde değil, bu tür olaylar tekrarlanmalı" diye tepkisini gösterdi.

'Fas atmosferiyle uyumsuzdu'

Öte yandan toplantıyı organize eden derneklerden Liguria İslam Federasyonu'ndan Chams Eddine Lahcen, olayın bir sansür vakası olmadığını iddia etti.

Lahcen, "Heykeli ben örttüm ama yalnızca törensel gereklilikler nedeniyle ve birkaç saatliğine... Fas atmosferiyle uyumsuz kaçıyordu" dedi.

"Ilımlı İslam" anlayışına sahip olduklarını da söyleyen Lahcen, "Bu polemikler bizi yaralıyor" diye konuştu.

Polemiklerin odağındaki Cairo Montenotte kasabasının Belediye Başkanı Paolo Lambertini de bir "yanlış anlaşılmanın" söz konusu olduğunu öne sürdü. Lambertini, Müslüman ve Katolik toplumlardan temsilcilerin katıldığı etkinliğin diyalog amacı taşıdığını da vurguladı.

Liguria Bölge Yönetimi'nden Lig Partisi Grup Başkan Vekili Paolo Ardenti ise "Eğer benden örtünmemi istiyorsan beni olduğum gibi görmek istemiyorsun, kabul etmiyorsun demektir. Bu şekilde samimi bir diyalog yürütülemez" dedi.

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