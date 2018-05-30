İtalya'da giderek derinleşen siyasi krizi hakkında bilinmesi gerekenler

İtalya, Mart ayında düzenlenen seçimlerden zaferle çıkan ve Avrupa Birliği'ne (AB) karşı tutumuyla bilinen siyasi hareketler ile Avrupa Birliği'nden yana merkez partileri arasında yaşanan bir iktidar mücadelesinin ortasında kaldı.
Popülist koalisyonun oluşması iki hafta sürdü, ancak cumhurbaşkanı tartışmaya yol açacak bir şekilde veto yetkisini kullandı. Bu yüzden İtalya tekrar başlangıç noktasına döndü.
Şimdi İtalya'nın yeniden seçime gitmesi gündemde. Bunun için de henüz güvenoyu almamış bir geçici hükümet kuruluyor.
Kriz nasıl başladı?
Euro Bölgesi'nin üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya'da ekonomi tam olarak toparlanabilmiş değil.
AB ve küresel piyasalar uzun zamandır endişeli bir şekilde ülkenin büyük borç yükünü nasıl azaltabileceği sorusuna yanıt arıyor.
2010-2011'de yaşanan Euro krizi bir şekilde atlatılsa da sorunlar tam olarak çözülmedi.
Bu yıl düzenlenen seçimlerde Euro Bölgesi karşıtı ve AB'ye şüpheyle bakan popülist Beş Yıldız ile Lig siyasi hareketlerinin sandıktan galibiyetle çıkması, ülkenin yöneldiği siyasi rota konusunda endişeleri artırdı.
Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın popülistlerin maliye bakanı olarak seçtiği Prof. Paolo Savona'yı veto etmesi, Euro üzerindeki gerilimin artmasına yol açtı.
81 yaşındaki ekonomist, İtalya'nın eurodan çıkması için bir B planı geliştirmişti.
Beş Yıldız ile Lig partileri ise Mattarella'nın veto kararına tepki gösterdi.
Mattarella ise ekonomist Carlo Cottarelli'ye hükümeti kurma görevi verdi.
Cottarelli, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) eski bürokratlarından biri ve Brüksel'e yakın bir isim. Euro ve kemer sıkma politikalarından yana.
Çok yüksek. Ancak İtalya siyasi krizlere uzak bir ülke değil. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana 64 hükümet gördü.
5 Yıldız'ın siyasi lideri Luigi Di Maio, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın görevden alınması çağrısında bulundu.
Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini ise Mattarella'nın veto kararının arkasında Almanya olduğunu ancak İtalya'nın bir koloni olmadığını dile getirdi.
Ancak böylesi bir kriz İtalya için yeni sayılır, çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana popülistler bu kadar yüksek bir oy oranı kazanmamıştı.
Bu yüzden yeni hükümetin çok dikkatli olması gerekiyor. Yeni başbakan Cottarelli, yeni seçimlerin 2019 yılının başında düzenleneceğini, eğer güven oyu alamazsa Ağustos ayında bile seçimlere gidilebileceğini söyledi. Ki ikinci seçenek şu aşamada daha olası görünüyor.
Bazı İtalyanlar ise 2011 yılında olduğu gibi AB tarafından devreye sokulan bir senaryonun uygulandığını düşünüyor.
O zamanlar devlet tahvil faizlerinin yükselmesi ile iflasın eşiğine gelen İtalya küresel piyasalar tarafından cezalandırılmış, dönemin başbakanı Silvio Berlusconi görevden alınarak yerine AB komisyoneri Mario Monti getirilmişti.
Hemen değil.
Beş Yıldız'dan Di Maio'nun cumhurbaşkanının görevden alınması için dile getirdiği çağrı, parlamentodan çoğunluğu alabilirmiş gibi görünmüyor.
Anayasaya göre görevden alınması için yüksek seviyede bir ihanet suçu işlemesi ya da anayasaya aykırı davranmış olması gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Mattarella ise sadece görevinin temsili olmadığını göstermiş oldu.
Hükümeti atamak onun görevi.
Ancak Beş Yıldız ve Lig ekibini reddetmek siyasi olarak riskliydi.
Şimdi sistem karşıtı bu grup oylarını artırabilir, çünkü geçici hükümet Brüksel'in bir maşası olarak görülecek.
İtalya'nın kamu borcu 2,3 trilyon euro. Bu da gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 132'sine denk geliyor. AB'de Yunanistan'dan sonra en yüksek ikinci oran bu.
Lig Partisi'nden Matteo Salvini, "Eurodan çıkmayı hiçbirimiz düşünmedik, ne benim ne (maliye bakanı olarak atanması beklenen) Savona'nın manifestosunda bu yer alıyordu" ifadesini kullanıyor.
Beş Yıldız'daki ortakları da euroyu sevmiyor; ancak eurodan çıkmak için bir referandum düzenlemek artık planları arasında yer almıyordu.
Yine de popülistlerin ajandasında euro meselesi vardı, daha çok Brüksel'in bütçe disiplini ve sert hedeflerini empoze eden AB anlaşmalarını gözden geçirmeyi vaat ediyorlardı.
AB'nin serbest piyasa liberalizmi yerine refah devletini devreye sokmak istiyorlar.
Emekli ikramiyelerini yükseltmek ve yoksullara yardımda bulunmak için İtalya'daki sosyal politikalara milyarlarca euro ayırmak hedefindeler.
Kamu araştırmaları son seçimlerden bu yana Lig Partisi'ne verilen desteğin yükseldiğini gösteriyor. O yüzden aylar içinde düzenlenecek bir başka seçim sağcı ve göçmenlik karşıtı partiye daha sağlam bir yer verebilir.
İtalya siyasetinde AB'ye güvence verecek bir düzelmenin yakın zamanda yaşanacağı düşünülmüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.