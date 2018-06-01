İtalya'da hükümet düğümü çözülüyor: Cottarelli istifa etti, görev yeniden popülistlere geçiyor

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerden sonra hükümet kurulamaması üzerine cumhurbaşkanının geçici bir teknik hükümet kurma görevini verdiği Carlo Cottarelli bu akşam görevi iade etti. Hükümet kurma görevinin yeniden 5 Yıldız Hareketi-Lig partilerinin oluşturduğu popülist koalisyona verilmesi bekleniyor.
Cottarelli, bu akşam Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra bir açıklama yaptı ve yeniden bir siyasi hükümet kurulma olasılığının belirmesi üzerine görevi iade ettiğini söyledi.
Cottarelli, "Siyasi hükümet, yeniden seçimlere gidilmesi zorunluluğunu da ortadan kaldırarak belirsizliğin sürmesini engelleyeceği için ülke için çok daha iyi bir tercih" dedi.
Cottarelli, "Birkaç gün için bile olsa ülkeme hizmet etmekten onur duydum" diye ekledi.
5 Yıldız Hareketi-Lig partilerinin başbakan adayı Giuseppe Conte'nin ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanlığı'na giderek yeniden hükümeti kurma görevini teslim alması bekleniyor.
Hiçbir parti ya da ittifakın parlamentoda çoğunluğu elde edemediği 4 Mart seçimlerinin ardından yapılan koalisyon görüşmeleri de başarısız olunca Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella 7 Mayıs'ta bir teknik hükümet kurulması ve ardından da erken seçimlere gidilmesi formülü önerdi.
Teknik hükümet ihtimali belirince 5 Yıldız Hareketi ve Lig partileri koalisyon görüşmelerine yeniden başladı ve bu kez anlaşmayı başardı.
5 Yıldız-Lig koalisyonunun "değişim hükümeti" adını verdiği hükümetin başbakan adayı olarak da dışarıdan bir isim, hukuk profesörü Giuseppe Conte seçildi.
Cumhurbaşkanı da 23 Mayıs'ta hükümeti kurma görevini Conte'ye verdi.
Ne var ki koalisyon hükümeti kurma çalışmaları, 5 Yıldız ve Lig'in Ekonomi Bakanlığı'na euro karşıtı görüşleriyle bilinen ekonomist Paolo Savona'yı aday göstermesi üzerine tekrar çöktü.
Cumhurbaşkanı Mattarella, 27 Mayıs'ta bakanlar kurulu listesinde yer alan Savona'ya veto koyunca ve koalisyon ortakları da başka bir bakan adayı seçmeyi reddedince 5 Yıldız-Lig hükümeti ihtimali rafa kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı bunun üzerine 28 Mayıs'ta geçici bir teknik hükümet kurmak üzere, geçmişte Türkiye'de de görev yapan eski IMF yöneticisi Carlo Cottarelli'yi görevlendirdi.
Cottarelli hükümet kurma çalışmalarına başlar başlamaz, 5 Yıldız ve Lig'den teknik hükümet kurulmasına itirazlar geldi ve iki parti yeniden koalisyon görüşmelerine döndü.
Cumhurbaşkanı'nın reddettiği bakanlar kurulu listesi üzerinde yeniden çalışmaya başlayan iki parti, sonunda ihtilaflı Ekonomi Bakanı adayları Paolo Savona'yı başka bir bakanlığa kaydırma formülü üzerinde uzlaştı.
İtalyan basını yeni hükümette Savona'nın Avrupa Politikaları Bakanlığı'na aday gösterilmesi üzerinde anlaşıldığını yazıyor.
Ekonomi Bakanlığı'na ise ekonomi profesörü Giovanni Tria'nın getirileceği belirtiliyor.
Kulis bilgilerine göre yeni hükümetin başbakan adayı yine Giuseppe Conte olacak,
5 Yıldız lideri Luigi Di Maio ile Lig lideri Matteo Salvini de Başbakan Yardımcılığı yapacak.
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