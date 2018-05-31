İtalyan ANSA ajansının haberine göre, M5S’nin lideri Luigi Di Maio ve Lig’in lideri Matteo Salvini dünden beri sürdürdükleri ikinci tur hükümet müzakerelerinin sonucunda, başbakanlık görevini ilk müzakerelerde de belirlendiği üzere hukuk profesörü Giuseppe Conte’nin yürüteceği yeni bir kabine listesinde anlaştı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın teknokrat hükümet kurması için görevlendirdiği ekonomist Carlo Cottarelli, Mattarella’ya hükümeti kurma görevini iade etti.

Lig ve M5S'nin başbakan adayı Conte, bu akşam yerel saatle 21.00'de (TSİ 22.00) Cumhurbaşkanı Mattarella ile bir araya gelecek.

Öte yandan Lig-M5S’ye yakın parlamento kaynakları, daha önce Cumhurbaşkanı Mattarella’nın ekonomi bakanlığı adaylığını veto ettiği ekonomist Paolo Savona’nın Avrupa’yla ilişkilere bakabileceğini, eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı Enzo Moavero Milanesi’nin de dışişleri bakanı olabileceğini belirtti.

Kaynaklar, ekonomi bakanlığı için ise Savona’nın yerine Roma Tor Vergata Üniversitesi siyasal iktisat profesörü Giovanni Tria’nın düşünüldüğünü aktardı.

İTALYA'DA HÜKÜMET ÇIKMAZI

İtalya’da 4 Mart’ta yapılan ve hiçbir parti veya ittifakın tek başına iktidar olmaya yetecek oy alamadığı seçimlerin üzerinden geçen 88 güne rağmen hükümet kurulamadı. Bu sürenin 67 günü siyasi partilerin birbirlerini veto etmesiyle geçmişti.

Daha sonra Lig, merkez sağ ittifakı içindeki müttefiki ve eski başbakan Silvio Berlusconi’nin partisi Forza, Italia'nın geri çekilmesiyle birlikte M5S'yle hükümet müzakerelerine başlamıştı. Taraflar, İtalya’nın yüksek kamu borcu nedeniyle çok eleştirilen vergi oranının düşürülmesini öngören iki kademeli vergi uygulaması, vatandaşlara temel gelir ve AB bütçesinde esneklik ile "Fornero Kanunu" olarak da bilinen emeklilik yaşını 67'ye çıkaran reformun gözden geçirilmesi, kumar ve vergi kaçakçılığıyla mücadele, göç ve Müslümanlara yönelik sert politikaların yer aldığı bir hükümet programında anlaşmıştı.

Mattarella, geçen hafta tarafların ortak başbakan adayı olarak belirlediği hukuk profesörü Giuseppe Conte'ye hükümeti kurma görevini vermişti. Conte, Mattarella'nın kabinede ekonomi bakanlığı için düşünülen ekonomist Paolo Savona’yı "avro ile ilgili eleştirel tutumu" nedeniyle veto etmesinin ardından hükümeti kurma görevini iade etmişti.

M5S ve Lig, Savona'nın vetosunun üzerine, avro para biriminden ayrılmak gibi bir düşünceleri bulunmadığının altını çizmişti.

Cumhurbaşkanı Mattarella, çöken siyasi hükümet müzakerelerinin ardından teknokrat hükümet kurması için Cottarelli'yi görevlendirmişti. Bu duruma büyük tepki gösteren M5S, Mattarella'nın "siyasi hükümetin kurulması sürecine kesin müdahalesi gerekçesiyle suçlanması ve azledilmesini" savunmuş, daha sonra Lig’den destek göremeyince vazgeçmişti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER