İtalya'da koalisyon görüşmeleri çöktü, Cumhurbaşkanı 'tarafsız hükümet formülü' önerdi

- Getty Images İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, yeniden seçimlere gidilmesi ve bu seçimlere kadar da yönetimin "tarafsız bir hükümete" bırakılması gerektiğini söyledi.

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden geçen 2 aydan uzun sürede siyasi partilerin koalisyon anlaşmasına varamaması üzerine hükümet kurma görüşmeleri çöktü. Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, yeniden seçimlere gidilene kadar görev yapacak bir "tarafsız hükümet" kurulması çağrısı yaptı.

Genel seçimlerde hiçbir parti ya da ittifak parlamentoda çoğunluğu elde edememiş, bu nedenle parti ve ittifaklar arasında koalisyon görüşmeleri başlamıştı. Ancak seçimden tek başına en büyük parti olarak çıkan 5 Yıldız Hareketi, sağ ittifak ve merkez sol ittifak arasındaki bu görüşmeler sonuç vermedi.

Koalisyon görüşmelerinin başarısız olmasında, 5 Yıldız Hareketi'nin, sağ ittifakta yer alan eski başbakan Silvio Berlusconi ile anlaşmaya yanaşmaması, sağ ittifakın büyük ortağı Lig lideri Matteo Salvini'ninse müttefiki Berlusconi'yi terk ederek tek başına 5 Yıldız ile hükümet kurmayı reddetmesi etkili oldu. Ayrıca, merkez sol ittifakın lideri Demokratik Parti'nin hem 5 Yıldız Hareketi ile, hem de aşırı sağcı partilerin yer aldığı sağ ittifakla koalisyonu reddetmesi de görüşmelerin tıkanmasına neden oldu.

Koalisyon müzakerelerinin sonuçsuz kalması üzerine Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella devreye girerek "tarafsız bir geçici hükümet" kurulması çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Mattarella, Pazartesi günü siyasi parti liderleriyle bir araya gelmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, yeniden seçimlere gidilmesi ve bu seçimlere kadar da yönetimin "tarafsız bir hükümete" bırakılması gerektiğini söyledi.

Mattarella, bu geçici hükümetin bütçe yasası ve AB zirveleri gibi kilit görevleri yerine getirdikten sonra gelecek Aralık ayında görevi bırakacağını ve yeniden genel seçimlere gidileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı, bu tarafsız hükümetin parlamentodan güven oyu alamaması durumunda ise gelecek yaz ya da sonbahar aylarında yeniden seçim yapılacağını belirtti. Öte yandan, bugüne kadar yaz aylarında seçime gidilmesinden, oy oranlarının düşeceği gerekçesiyle kaçınıldığını da vurguladı.

Mattarella, geçici hükümet göreve geldikten sonra da siyasi partilerin parlamentoda çoğunluğu sağlayacak bir formül üzerinde anlaşabilmesi halinde geçici hükümetin derhal görevi bu siyasi hükümete bırakacağını da söyledi.

5 Yıldız ve Lig'den itiraz

Cumhurbaşkanı Mattarella'nın bu "tarafsız geçici hükümet" formülü, 5 Yıldız Hareketi ve Lig'in tepkisiyle karşılaştı. Her iki parti de teknik bir hükümete karşı olduklarını ve en kısa zamanda seçime gidilmesinden taraf olduklarını açıkladı.

5 Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio, Mattarella'nın açıklamasının ardından Twitter'a yazdığı mesajda "Teknik hükümetle eşanlamlı olan 'tarafsız' hükümete hiçbir şekilde güvenoyu vermeyeceğiz. Temmuz'da seçime gidilsin!" dedi.

Lig lideri Matteo Salvini de, Kasım 2011'de Berlusconi'nin istifa etmesinin ardından kurulan Mario Monti liderliğindeki teknokratlar hükümetine atıfta bulunarak "Kaybedecek vakit yok, Monti usulü teknik hükümetlere yer yok" dedi.

5 Yıldız lideri Luigi Di Maio ve Lig lideri Matteo Salvini, İtalya'nın 8 Temmuz'da yeniden sandık başına gitmesi çağrısı yapıyor. Ancak hem teknik zorluklar, hem yaz tatilinde seçime katılımın düşmesi endişesi, hem de 4 Mart seçimlerinden yalnızca 4 ay sonra yeniden seçime gidilmesi halinde partilerin oy oranlarının önemli ölçüde değişmeyeceği ve dolayısıyla yine belirsiz bir tabloyla karşılaşılabileceği gerekçeleriyle bu çağrıya itirazlar geliyor.

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