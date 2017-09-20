İtalya'da korkunç olay! Babası para karşılığı sattı

Küçük kız, babası onu bir adama 15 bin Euro'ya sattığında 13 yaşındaydı. Fransa'da yaşayan adamın Floransa'ya gelerek 4000 bin Euro ödeyip, kalanını da küçük kızı bu ay beraberinde götürdüğünde ödemek için kararlaştırdılar. Her iki taraf, polisin durumdan şüphelenmemesi için kızın 17 yaşına gelmesini bekledi.

Kızın her hareketi babası tarafından kontrol ediliyor, evden yalnızca erkek bir aile üyesiyle çıkmasına izin veriliyor, telefonuna sim kart alması için para verilmiyordu. İlerleyen zamanlarda kızının evlendiğinde deneyim kazanması için ev işlerine yardım etmesine ve ayda iki kere eve nelerin alınması gerektiğini öğrenmesi için alışverişe çıkmasına izin verdi.

Genç kız, şans eseri telefonundaki bir oyunun chat bölümünden kurtarılması için yardım istedi. Polise verdiği ilk ifadede oyunda ilerlemesinin ardından chat bölümünün açıldığını ve birçok denemesinin ardından bir oyuncunun kendisini ciddiye aldığını söyledi, adını ve adresini ilettiği oyuncunun bu bilgileri güvenlik ekiplerine ilettiğini belirtti. İhbarın ardından komşularının da verdiği bilgilere dayanılarak genç kıza ulaşıldığı kaydedildi. Telefonundaki oyun sayesinde kurtulan genç kız, polis tarafından koruma altına alındı. Babası ise insan kaçırma ve çocuk istismarı suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılmak üzere cezaevinde bekletiliyor.

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