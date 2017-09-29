İtalya'da oğlunu öldüren adama 'evlatlık' indirimine tepki

İtalya'da Yargıtay, oğlunu öldürmekten ömür boyu hapse mahkum edilen bir adamın cezasını, hayatını kaybeden kişinin "evlatlık olduğu" gerekçesiyle bozdu. Karar ülkede "barbarlık" olarak nitelendirildi.
Yargıtay, kararına gerekçe olarak, ancak kan bağı olan kişileri öldürmenin ağırlaştırıcı faktör sayılarak ömür boyu hapisle cezalandırılabilmesini gösterdi.
Ülkenin kuzeydoğusundaki Udine kentinde Kasım 2013'te yaşanan olayda, 19 yaşındaki Ion Talpis, annesine şiddet uygulayan babasını durdurmaya çalışırken aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Anne Elisaveta ise yaralandı.
Moldova asıllı baba Andrei Talpis 2015'te ömür boyu hapse mahkum edildi. İstinaf Mahkemesi de 2016'da bu kararı onadı.
Ancak İtalyan yargı sisteminde nihai karar mercii olan Yargıtay, Andrei Talpis'in itirazını kabul ederek cezayı bozdu.
Davanın İstinaf Mahkemesi'nde yeniden görülmesine karar verildi. Ancak Andrei Talpis'e verilecek cezanın 16 yıldan az olmaması gerektiği de hükme bağlandı.
'Ebeveyn olarak doğulmaz, ebeveyn olunur'
Mahkemenin bu kararı tepkilere yol açtı. İtalyan medeni kanununun öz ve evlatlık çocuklar arasında ayrım yapmamasına rağmen ceza kanununda halen bu ayrımın mevcut olması eleştiriliyor.
Milano Çocuk Mahkemesi Başkanı Grazie Cesaro, Yargıtay kararını La Stampa gazetesine değerlendirirken bu hükmün "doğaya aykırı" olduğu eleştirisinde bulundu. Hukukçu Livia Pomodoro da kararı "barbarlık" diye niteledi.
La Nazione gazetesine konuşan, evlatlık çocuklar konusunda uzmanlaşmış çocuk nöropsikiyatristi ve İtalyan Psikanalistler Derneği Başkanı Anna Maria Nicolo da yasaların biyolojik ve evlat edinilmiş çocuklar arasında ayrım yapmaması gerektiğini söyledi.
Anna Maria Nicolo, biyolojik çocukların da evlat edinilen çocuklar gibi "aileye kabul edilen yabancılar" olduğunu, kilit noktanın ebeveynlerin çocuklarıyla aralarında bağ kurabilmesi olduğunu vurguladı.
Nicolo, "Ebeveyn olarak doğulmaz, ebeveyn olunur" diye konuştu.
AİHM, İtalya'yı cezalandırmıştı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Andrei Talpis'in şiddet uyguladığı eşi Elisaveta'yı korumakta yetersiz kaldığı gerekçesiyle geçen Mart ayında İtalya'yı mahkum etmişti.
Elisaveta Talpis'in kocasından defalarca şikayetçi olmasına rağmen korunmadığı gerekçesiyle İtalya 40 bin euro ceza ödemeye mahkum edilmişti.
Elisaveta Talpis, şikayetleri sonucunda bir süre bir sığınma evinde kalsa da 3 ay sonra yeterli yer ve kaynak olmadığı gerekçesiyle buradan ayrılmak zorunda bırakılmıştı.
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