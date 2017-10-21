İtalya'nın ekonomik açıdan zengin bölgelerinden Lombardiya ve Veneto, merkezi yönetimden daha geniş haklar almak için pazar günü istişare referandumu düzenleyecek.

AA'nın haberine göre, ülkenin kuzeyinde ekonomik zenginliğiyle bilinen iki bölgede halk, merkezi yönetimden geniş haklara dayalı özerklik talep edilip edilmemesine yönelik iradesini göstermek için sandık başına gidecek.

Bağımsızlık amacı taşımayan, sadece danışma amaçlı düzenlenecek referandumdan çıkacak sonucun resmi bir bağlayıcılığı bulunmazken, söz konusu bölgelerdeki halkın, geniş kapsamlı özerklik isteğinin, başkent Roma'ya rakamsal verilerle somutlaştırılması hedefleniyor.

REFERANDUMLA İLGİLİ MASRAF VE GEREKLİLİK TARTIŞMASI

Her iki bölgede yaklaşık 15 milyon seçmeni yakından ilgilendiren istişare referandumu için Veneto’daki seçmenler sandıklarda, Lombardiya’daki halk ise ülkede ilk kez uygulanacak bir yöntemle oylarını kullanacak.

Lombardiya Bölgesel Yönetimi aldığı kararla, seçmen merkezlerine referandum için 24 bin 400 tablet dağıttı. Seçmenler oylarını, bu tabletlerden kullanarak iradelerini belli edecek.

Tabletlerle oy kullanılmasından kaynaklan bilgi-işlem güvenliği maliyeti nedeniyle referandumun Lombardiya’da 50 milyon, Veneto'da ise 65 milyon avroya mal olması tartışmaları beraberinde getirdi.

İtalya’nın kuzey bölgelerinin Roma'dan bağımsız olması maksadıyla kurulan Kuzey Birliği (LN) gibi aşırı ve merkez sağın destek verdiği 22 Ekim'deki referanduma, hükümet kanadı ve bazı kesimler, buna gerek olmadığı görüşünde birleşiyor.

Paolo Gentiloni’nin Başbakanlığındaki koalisyon hükümeti, önceki gün Lombardiya ve Veneto referandumlarına gerek olmadığı görüşünü somutlaştıracak adım attı. Gentiloni, ülkenin otomotiv ve gıda sektöründeki öncü bölgesi Emilia-Romagna’nın daha geniş hakları içeren özerk yapıya geçiş görüşmelerini başlatmak için Bölgesel Yönetim Başkanı Stefano Bonaccini ile anlaşma imzaladı.

Kişi başına düşen milli gelirin 35 bin 800 avro olduğu Lombardiya’nın Bölgesel Yönetim Başkanı Roberto Maroni, referandumdan çıkacak "evet" sonucuyla bölgelerinde vergi yönetimi de başta olmak üzere kendi öz kaynaklarının idaresinde daha etkin söz sahibi olmak istediklerini ifade etti.

İtalya’da dönem dönem bağımsızlık taleplerinin gür çıktığı, kişi başına gelirin 30 bin 500 avro olduğu Veneto’da ise Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia, anayasanın tanıdığı hak çerçevesinde meşru şekilde hareket ettiklerini belirtti. Zaia, Veneto'nun merkezi yönetime ödediği vergilere atıfta bulunarak, "Şimdi Venetolulara geri ödeme zamanı." dedi.

İtalyan basınında çıkan yorumlara göre, referandumdan "evet" sonuçlarının önde çıkması durumunda bölgesel yönetim başkanları Maroni ve Zaia’nın, başkent Roma ile referanduma gitmeden de yapabilecekleri daha geniş haklı özerklik görüşmelerinde, halk desteğini arkalarına alarak merkezi yönetim üstünde baskı kurmayı amaçlıyor.

'HAYIR' ÇIKARSA, ROMA'YA DAHİ GİDEMEYECEKLER

"Hayır" çıkması durumunda ise Maroni ve Zaia’nın halk desteğini arkalarına almayacakları gibi Roma'ya dahi gidemeyebilecekleri belirtiliyor.

İki bölgede halk, 22 Ekim Pazar günü yerel saatle 07.00 ile 23.00 (TSİ 08.00-00.00) arasında oy verecek.

Ülkenin mevcut 20 idari bölgesinden 5’inin (Friuli Venezia Giulia, Sardinya, Sicilya, Trentino-Alto Adige ve Valle d'Aosta) geniş özerklik yetkileri bulunuyor. Anayasanın 116. maddesi herhangi bir bölgeye özerklik verilmesinde parlamentonun onayını şart koşuyor.

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