İtalya'da, izlediği sistem karşıtı siyasetle giderek büyüyen 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile merkez sağ ve merkez sol ittifaklarının önde gelen partilerinin liderleri, genel seçimin sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, yüzde 37 civarında oy alarak seçimin galibi olan merkez sağ ittifakının birinci sırada gelen aşırı sağcı Lig partisinin lideri Matteo Salvini, seçim sonucunu "olağanüstü bir zafer" olarak niteledi.

Gazetecilerin soruları karşısında merkez sağ dışında olası bir koalisyona kapıları kapatan Salvini, "Konuşacağımız ve birlikte yöneteceğimiz ekip merkez sağ olacaktır." diye konuştu.

"HÜKÜMET KURMANIN SORUMLULUĞUNU HİSSEDİYORUZ"

Seçimde yüzde 32,6 oy alarak meclisteki birinci parti olarak çıkan sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nin lideri Luigi Di Maio da seçmenlerine teşekkür ettikten sonra, "hükümet gündemiyle ilgili olarak bütün taraflarla konuşmaya hazır olduklarını" söyledi.

Hiçbir ittifakın tek başına hükümeti kurmaya yetecek milletvekili sayısına sahip olmadığına işaret eden Di Maio, "Her şeyden önce bu ülkeye bir hükümet vermenin sorumluluğunu hissediyoruz." dedi.

RENZI, PD LİDERLİĞİNDEN AYRILDIĞINI AÇIKLADI

Öte yandan merkez sol ittifakında yer alan ve şu anki koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan Demokrat Parti'nin (PD) lideri ve eski başbakan Matteo Renzi, yerel saatle 18.20 civarında (TSİ 20.20) yaptığı açıklamada, çok net bir yenilgi aldıklarını, bu yenilginin Demokrat Parti için yeni bir sayfa açılması anlamına geldiğini ifade etti.

Renzi, "Demokrat Parti'nin liderliğini bırakmam gerektiği açık." diyerek, Genel Sekreterlik görevinden ayrılacağını açıkladı.

15 Aralık 2013 tarihinde PD'nin Genel Sekreteri olan Renzi, 2014 yılındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisine tarihindeki en fazla oyu (yüzde 40,8) kazandırırken, pazar günkü seçimde partisi tarihi bir yenilgiyle yüzde 20'nin altında kaldı.

Eski başbakan Renzi ayrıca, seçimden önce ifade ettikleri gibi "aşırılıkçılarla birlikte bir hükümette yer almayacaklarını" vurguladı. Renzi, PD'yi merkez sağ ittifakındaki aşırı sağcı Lig partisinin lideri Salvini ve sistem karşıtı popülist M5S'nin lideri Di Maio'dan ayıran özelliğin "bu kişilerin Avrupa karşıtı, siyaset karşıtı olmaları ve nefret söylemleri kullanmaları" olduğunu belirtti.

"MERKEZ SAĞA HÜKÜMETİ KURMASI İÇİN YETKİ VERİLMELİ"

Merkez sağ ittifakında yer alan, eski başbakan Silvio Berlusconi'nin liderlik ettiği Forza İtalia'dan (Haydi İtalya) yapılan açıklamada ise "seçimlerden parlamentonun en büyük ittifakı olarak çıkan merkez sağa yeni hükümeti kurmaya çalışması için yetki verilmesi gerektiği" kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ittifaktaki ortaklarından aşırı sağcı Lig partisinin gerisinde kalan Forza Italia'nın lideri Berlusconi'nin, Salvini'yi başarısından ötürü tebrik ettiği belirtildi.

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