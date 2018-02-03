İtalya'nın Macerata kentinde silahlı bir kişi, arabadan yoldan geçenlere ateş açtı, saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı, 1 kişinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Medyada yer alan bazı haberlerde, arabanın şehrin etrafında turladığı ve siyahileri hedef aldığı ifade edildi.

Macerata Belediye Başkanı Romano Carancini, "Araçta bir silahlı adam var, hiç kimse evinden çıkmasın" dedi.

Polis, olayla ilgili 28 yaşındaki Luca Traini isimli bir kişiyi gözaltına aldı. Haberlerde, ülkenin kuzeyindeki aşırı sağ görüşlü Lega Nord partisinden bir belediyenin meclis üyeliğine aday gösterildiği ortaya çıkarılan Traini'nin silahlı saldırıdan sonra "Yaşasın İtalya" diye bağırıp, "Nazi selamı verdiği" belirtildi. Traini'nin suçunu kabul etmesinin ardından tutuklandığı bildirildi.

Öte yandan, 43 bin kişilik nüfuslu Macerata'da geçtiğimiz hafta 18 yaşında İtalyan genç kadın Pamela Mastropietro öldürülmüş, cesedi parçalanmış halde bir valizin içinde bulunmuştu.

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