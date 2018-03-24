İtalya'da Temsilciler Meclisi başkanlığına popülist 5 Yıldız Hareketi'nden Fico seçildi

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerin ardından yeni parlamento toplanarak Temsilciler Meclisi ve Senato başkanlarını seçti.
4 Mart seçimlerinde hiçbir parti ya da ittifakın parlamentoda çoğunluğu elde edememesi nedeniyle yeni hükümet konusundaki belirsizlik sürüyor. Ancak parlamentonun iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisi başkanlarının seçimi, olası bir hükümet formülüyle ilgili ipuçları da veriyor.
Dün ilk kez toplanan parlamentoda dün yapılan oylamalarda Senato ve Temsilciler Meclisi başkanları seçilemezken, bugünkü oturumda her iki kanadın da yeni başkanları belirlendi. Temsilciler Meclisi'nin başkanlığına, seçimlere tek başına girerek en çok oyu alan parti olan 5 Yıldız Hareketi'nden Roberto Fico seçildi. Fico, 630 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 422 oy aldı.
Senato başkanlığına ise, seçime ittifak halinde giren sağ partilerden Haydi İtalya'dan Maria Elisabetta Alberti Casellati getirildi. 315 sandalyeli Senato'dan Caselleti'ye 240 oy çıktı.
Senato ve Temsilciler Meclisi başkanlarının seçimi, olası bir koalisyon hükümeti için gösterge teşkil etmesi bakımından da önemli. Bu seçimler doğrudan bir hükümet anlaşmasına işaret etmese de, bazı kilit noktaların netleştiğini söylemek mümkün: Seçime iktidar partisi olarak giren merkez-soldaki Demokratik Parti'nin muhalefette kalması, sağ ittifak ile 5 Yıldız Hareketi'nin yeni hükümet için anlaşmaya varması olasılığı somutlaştı.
Sağ ittifak içinde en çok oya sahip olan aşırı sağcı Lig partisi lideri Matteo Salvini de son günlerde 5 Yıldız Hareketi ile sık sık görüştüklerini söylemiş ve "Artık (5 Yıldız lideri) Luigi Di Maio'yla annemden daha çok konuşur oldum" demişti.
Öte yandan Senato ve Temsilciler Meclisi başkanlarının seçiminin ardından sağ ittifaktan yapılan açıklamada, bu sonuçların "hükümet oluşumu habercisi olmadığı" belirtildi.
4 Mart seçimlerinde, Lig, Haydi İtalya ve İtalya'nın Kardeşleri partilerinden oluşan sağ ittifak yüzde 37; seçime ittifak kurmadan tek başına giren 5 Yıldız Hareketi yüzde 32; iktidar partisi olarak seçime giren Demokratik Parti liderliğindeki merkez-sol ittifak ise yüzde 22 oy almıştı. Hiçbir partinin parlamentoda çoğunluğu elde edememesi nedeniyle koalisyon seçenekleri tartışılmaya başlamıştı.
Hükümet kurma sürecinin resmi olarak başlayabilmesi içinse ilk aşamada parlamento başkanlarının seçilmesi gerekiyordu.
Bu aşamadan sonra, Başbakan Paolo Gentiloni'nin görevden ayrılması ve Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın siyasi liderlerle yeni hükümet için istişarelere başlaması bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.