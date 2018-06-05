İtalya'da yeni hükümet danışmanı: Rusya-İran-Türkiye ittifakı Çin'e uzanmamalı

- Getty Images İtalya'da yeni hükümet ortaklarından aşırı sağcı Lega'nın lideri Matteo Salvini

İtalya'nın yeni hükümetinin ortaklarından Lega'nın lideri Matteo Salvini'nin dış politika danışmanı Guglielmo Picchi, Rusya ile yakın ilişkide oldukları iddialarına yanıt verdi. Salvini, "Putin'in karşı takımda değil bizim takımımızda oynamasını tercih ederiz. Çünkü Rusya-İran ve Türkiye arasındaki ittifakın güç kazanarak Çin'e kadar uzanması daha tehlikeli olur" dedi.

Matteo Salvini, aşırı sağcı Lega ile popülist 5 Yıldız Hareketi'nin kurduğu "Değişim Hükümeti"nde hem Başbakan Yardımcısı hem de İçişleri Bakanı olarak görev yapıyor.

Yeni hükümetin dış politikada nasıl bir politika izleyeceği merakla beklenirken, Salvini'nin dış politika danışmanı milletvekili Picchi'den bu konuda ilk mesajlar geldi.

İtalyan haber ajansı AdnKronos'un haberine göre Guglielmo Picchi, Lega'nın Rusya yönetimi ile bağlantılı olduğu yönündeki iddialara yanıt verirken şunları söyledi:

"5 Yıldız Hareketi ile yaptığımız hükümet sözleşmesinde Rusya'nın İtalya için önemli bir stratejik ve ticari partner olduğunu söylüyoruz. Ama bu, NATO ve AB'nin yanında yer almadığımız anlamına gelmiyor. Rusya'ya uygulanan yaptırımların işe yarayıp yaramadığını sorgulamanın doğru olduğuna inanıyoruz."

5 Yıldız ve Lega'nın imzaladığı, "Değişim Hükümeti için Sözleşme" adı verilen hükümet programında Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların "ivedilikle" kaldırılması gerektiği savunuluyor.

'Putin'in bizim takımda oynamasını tercih ederiz'

Picchi, Rusya'nın Ortadoğu'daki rolüne dikkat çekerek, "(Rusya lideri Vladimir) Putin'in karşı takımda değil bizim takımımızda oynamasını tercih ederiz. Çünkü Rusya-İran ve Türkiye arasındaki ittifakın güç kazanarak Çin'e kadar uzanması daha tehlikeli olur. Bunun yerine Moskova'nın, İsrail ve ABD ile birlikte bizim tarafımızda olması daha iyidir" dedi.

'Daha makul ve laik bir Türkiye'

Lega'nın iktidarda Ortadoğu konusunda nasıl bir politika izleyeceği ile ilgili olarak da Picchi şunları söyledi:

"(Lega), etkisi azalmış bir İran, biraz daha makul ve laik bir Türkiye, ve varlığı tehdit altında olmayan bir İsrail'in yer aldığı Ortadoğu'da genel istikrar adına Rusya'nın bizim tarafımızda yer alması için elinden geleni yapacaktır."

Picchi, İtalya'nın yeni yönetiminin Rusya ile ABD'yi bir araya getirebileceğini de söyledi ve ekledi:

"İtalya'nın rolü, operasyonel konularda Rusya ile ABD'yi bir araya getirmek olabilir. Dengeleri değiştirebiliriz."

Soros: Salvini, Putin'den para aldı mı?

Gugliemo Picchi'nin Rusya ile ilgili sözleri, Macaristan asıllı ABD'li milyarder yatırımcı George Soros'a yanıt niteliğinde.

George Soros hafta sonunda Trento kentinde düzenlenen Ekonomi Festivali'ne katılmış ve burada yaptığı açıklamada, 5 Yıldız-Lega hükümetinin Rusya'ya yakınlığının kaygı verici olduğunu söylemişti.

Soros, "Matteo Salvini ile (Rusya lideri Vladimir) Putin arasında yakın ilişki var. Putin, Salvini'nin partisini finanse ediyor mu bilmiyorum ama İtalyan kamuoyunun Salvini'nin Putin'den ödeme alıp almadığını bilmeye hakkı var" demişti.

Matteo Salvini ise Soros'a yanıtında "Putin'den tek bir lira, euro ya da ruble almadım. Fakat Putin'i en iyi devlet adamlarından biri olarak görüyorum" dedi.

Batı Avrupa'da ve AB'nin kurucu üyelerinden birinde iktidara gelen ilk popülist, sistem karşıtı hükümet olan 5 Yıldız-Lig koalisyonu, hem Rusya'ya yakınlığıyla hem de ABD Başkanı Donald Trump'ın eski baş stratejistsi Steve Bannon'ın güçlü desteğiyle dikkat çekiyor.

Steve Bannon, 4 Mart seçimleri öncesi ve sonrasında İtalya'yı ziyaret ederek 5 Yıldız-Lega koalisyonunu "nihai rüya" diye tanımlamıştı.

Bannon, Amerikan New York Times gazetesine yaptığı açıklamalarda da Lega lideri Matteo Salvini'yi 5 Yıldız ile koalisyon kurması için kendisinin ikna ettiğini öne sürmüş ve İtalya'nın popülist hükümetinin "Avrupa canavarının kalbine vurulmuş bir darbe" olduğunu söylemişti.

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