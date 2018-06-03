İtalya - Hollanda maçı istatistikleri

İtalya ve Hollanda, 04 Haziran 2018 Pazartesi günü Hazırlık Ülkeler maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. 4 puanlı İtalya 49. sırada bulunuyor, Hollanda 4 puana sahip ve 36. sırada. İtalya son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Hollanda, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 416 kodlu maçta; İddaa oynayanlar İtalya kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 2.90, Hollanda sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

İtalya son haftadaki Hollanda müsabasında 2-0 kazandı.

Hollanda ise İtalya maçında 2-0 yenildi.

İtalya, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. İtalya, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

Hollanda, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hollanda 4 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.