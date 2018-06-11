İtalya İçişleri Bakanı Salvini, 629 Afrikalı göçmeni taşıyan kurtarma gemisine tüm limanlarını kapadı

İtalya'da yeni kurulan koalisyon hükümetinin göç karşıtı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Libyalı 629 göçmeni taşıyan kurtarma gemisine ülkenin tüm limanlarını kapadı. Salvini göçmenleri Malta'nın alması gerektiğini söylerken, bu talebi reddedildi.

Pazar günü Facebook'tan yaptığı açıklamada Salvini, "İtalya bugünden itibaren insan kaçakçılığı ve yasadığı göçe hayır diyecek" ifadelerini kullandı, hükümet sloganının "Limanları kapayacağız" olacağını söyledi.

İtalya, Avrupa'ya geçmek isteyen Avrupalı göçmenlerin ana durağı.

Seçimlerde "kural dışı" göçle mücadele sözü veren Salvini'nin sert politikaları ise, Akdeniz'deki Avrupalı müttefikleriyle arasını açmış durumda.

'Malta hiçbir göçmeni almıyor'

Pazar günü SOS Méditerranée isimli yardım kuruluşu, Libya kıyılarındaki 6 noktada gerçekleşen zorlu operasyonlarda Avrupa'ya geçmeye çalışan 629 göçmeni kurtardıklarını açıkladı.

Aquarius isimli gemide, refakatsiz 123 çocuk ve 7 hamile kadın da vardı.

- Getty Images Yeni kurulan koalisyon hükümetinin İçişleri Bakanı Matteo Salvini, göç karşıtı söylemiyle ülkesinin Akdeniz'deki müttefikleriyle ilişkisini zora soktu.

Salvini, geminin Malta üzerinden geldiğini söyledi ve kurtarılan göçmenlerin başkent Valletta'daki limana indirilmesi çağrısında bulundu.

Malta hükümeti ise kısa bir açıklama yaparak kurtarma operasyonunun Libya'nın uluslararası sularında gerçekleştiğini, dolayısıyla koordinasyon merkezinin de Roma olması gerektiğini söyledi.

Malta'yı "hiçbir göçmeni almamakla" suçlayan Salvini ise, ülkesinin tüm limanlarına geminin yanaşmasına izin vermemeleri emrini verdi.

Facebook hesabından yaptığı açıklamada aşırı sağcı lider, "Fransa sınırdan insanları geri yolluyor, İspanya da sınırlarını silahlarla koruyor" ifadelerini kullanarak Avrupalı müttefiklerine yüklendi.

SOS Méditerranée'nin sözcüsü Mathilde Auvillain, gelen emir üzerine dümenini kuzeye çeviren kurtarma gemisinin, göçmenleri güvenli bir limana bırakmak için yetkililerden yönlendirme beklediklerini söyledi.

1 haftada 2 göç krizi

Salvini'nin göç söylemi, görevdeki daha ilk haftasında İtalya'yı Akdenizli müttefikleri Tunus ve Malta'yla krizin eşiğine getirdi.

Salvini, Cuma günü 126 göçmeni kurtaran Seefuchs gemisine limanlarını kapamakla suçladığı Malta'yı göçmenler konusunda adil bir yük paylaşımı yapmamakla suçlamıştı.

İki gün sonra Salvini bu defa Tunus'un İtalya'ya suçlu ithal ettiğini öne sürdü.

Salvini: Tanrı Malta'yı, Afrika'ya Sicilya'dan daha yakın yarattı

İtalya'nın Tunus Büyükelçisi Tunus Dışişleri Bakanlığı'na çağırılırken, yetkililerin açıklamasında "Bu sözler iki ülke arasındaki göç alanındaki işbirliğini yansıtmıyor" denildi.

Afrikalı göçmenlerin başlıca giriş kapısı Sicilya limanını ziyaret eden Salvini Malta'ya şu sözlerle yüklendi:

"Malta her yardım talebine 'hayır' diyemez. Tanrı Malta'yı Afrika'ya Sicilya'dan daha yakın bir yerde yarattı."

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