İtalya İçişleri Bakanı Salvini'den bir haftada iki ülkeyle göç krizi

İtalya'da yeni kurulan koalisyon hükümetinin göç karşıtı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, görevdeki ilk haftasında iki Akdeniz ülkesiyle kriz yaşadı.
Aşırı sağcı Lig partisinin lideri ve koalisyon hükümetinin hem başbakan yardımcısı hem de İçişleri Bakanı olarak görev yapan Salvini, geçen hafta içinde göç konusunda hem Tunus'u hem de Malta'yı kızdıran açıklamalar yaptı.
5 Yıldız Hareketi-Lig partilerinin kurduğu koalisyon hükümeti 1 Haziran'da yemin ederek göreve başladıktan hemen sonra, İçişleri Bakanı Salvini "kural dışı" göçle mücadelenim öncelikleri olacağı mesajını verdi. Salvini, yemin töreninden yaklaşık 2 gün sonra geçen Pazar günü, Avrupa'ya Akdeniz üzerinden gelen göçmen teknelerinin başlıca limanlarından olan Sicilya adasına gitti.
Burada göç merkezlerini ziyaret eden Salvini yaptığı bir açıklamada Tunus'u İtalya'ya "suçlu ithal etmekle" suçladı. Tunus'tan çok sayıda göçmenin İtalya'ya kaçak yollarla girdiğini vurgulayan Salvini "Tunus özgür ve demokratik bir ülke ama bize centilmen değil daha çok suçlu ihtal ediyorlar" dedi.
İtalya'nın yeni İçişleri Bakanı'nın bu sözleri üzerine Tunus yönetimi İtalya'nın Tunus Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
Tunus Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayımlayarak "İtalya İçişleri Bakanı'nın göç dosyasıyla iglili açıklamaları karşısında derin şaşkınlık duyduklarını" belirtti ve "Bu sözler iki ülke arasındaki göç alanındaki işbirliğini yansıtmıyor. Tunuslu ve İtalyan makamlar arasındaki koordinasyon mekanizmalarının yeterince bilinmediğini gösteriyor" denildi.
"Malta'ya selam çakıp İtalya'ya getiriliyorlar"
Matteo Salvini, Tunus'u kızdıran açıklamalarından birkaç gün sonra da bu kez Malta yönetimi ile atışma yaşadı.
Salvini dün yaptığı bir açıklamada, Malta'nın Afrika kıtasına daha yakın olmasına rağmen tüm göçmen teknelerinin İtalyan kıyılarına geldiği gerekçesiyle bu ülkeyi eleştirdi.
Salvini, göçmenlerin sivil toplum kuruluşlarının yardım tekneleri tarafından "Malta'nın önünden geçip bu ülkeye selam çaktıktan sonra İtalya'ya getirildiğini" iddia etti.
Salvini, "Tanrı, Sicilya'ya kıyasla Malta'yı Afrika'ya daha yakın bir yere koymuş. Malta'nın her (göçmen teknesine) yardım talebine 'hayır' demesi kabul edilemez" dedi.
Malta yönetimi ise denizdeki göçmen teknelerine yardım taleplerini geri çevirdikleri iddiasını reddetti ve "Malta, yürürlükteki uluslararası sözleşmelere uygun olarak hareket etmektedir" şeklinde bir açıklama yaptı.
Ancak Salvini, Malta'nın bu yanıtının kendisini ikna etmediğini gösteren bir cevapla atışmayı sürdürdü. Salvini, Facebook'a yazdığı mesajda "Maltalı dostlarımız söylesin bakalım 2018'de limanlarına göçmen taşıyan kaç gemi yanaşmış, kaç kişi topraklarına inmiş, kaç tane sığınma başvurusu incelenmiş ve kaçı kabul edilmiş" dedi.
Lig lideri Matteo Salvini, seçim kampanyasını ağırlıkla göç karşıtlığı üzerine kurmuş ve "Önce İtalyanlar" sloganını kullanmayı seçmişti.
Salvini, İtalya'nın kuzeyindeki Padanya bölgesinin bağımsızlığını savunan bir parti olarak kurulan Kuzey Ligi'ni ulusal bir partiye dönüştürme çabasıyla adındaki "Kuzey" ibaresini kaldırmış ve Mart'ta yapılan genel seçimlere "Lig" adıyla girmişti.
Geçmişte İtalya'nın güney bölgelerini ve güneylileri hedef tahtasına oturtan Salvini, son zamanlarda ise tüm ülkede güç kazanma çabası kapsamında hedefini Güney İtalyalılardan göçmenlere kaydırmış gibi görünüyor.
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