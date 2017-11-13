İtalya - İsveç hangi kanalda, şifresiz mi? İtalya - İsveç CANLI anlatım

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off turunda mücadele eden İtalya ve İsveç, bu akşam rövanş karşılaşmasında birbirlerine karşı üstün gelmek için mücadele edecek. Oldukça keyifli geçecek olan karşılaşma öncesinde futbolseverler merakla maçın hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İnternet üzerinde "İtalya - İsveç maçı hangi kanalda? İtalya - İsveç şifresiz mi?" aramasını yapan vatandaşlar, heyecanla maç saatini bekliyor. Peki İtalya - İsveç maçı hangi kanalda? İtalya - İsveç şifresiz mi? İşte maça dair detaylar...
Geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada İtalya, deplasmanda İsveç'e 1-0 kaybetmişti ve İsveç bu akşam oynanacak maça evinde kazandığı 1-0'ın avantajıyla geldi. Karşılaşma San Siro'da oynanacak ve Türkiye saatiyle saat 22:45'te başlayacak.
İspanyol hakem Mateu Lahoz'un düdük çalacağı karşılaşmada Pau Cebrian ve Roberto Diaz yardımcı hakem olarak görev yapacak. Zorlu karşılaşma TV 8,5 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda İtalya İspanya'nın ardından 23 puanla 2. olmuş ve Play-Off'larda oynamaya hak kazanmıştı. İtalyanlar grupta oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.
İsveç ise A Grubu'nda mücadele etmiş oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 19 puan toplayarak grubu 2. tamamlamıştı.
İtalya: Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Matteo Darmian, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Antonio Candreva, Jorginho, Alessandro Florenzi, Marco Parolo, Ciro Immobile, Manolo Gabbiadini
İsveç: Robin Olsen, Mikael Lustig, Victor Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson, Sebastian Larsson, Emil Forsberg,Jakob Johansson, Viktor Claesson, Marcus Berg, Ola Toivonen
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.