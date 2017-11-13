İtalya - İsveç hangi kanalda, şifresiz mi? İtalya - İsveç CANLI anlatım

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off turunda mücadele eden İtalya ve İsveç, bu akşam rövanş karşılaşmasında birbirlerine karşı üstün gelmek için mücadele edecek. Oldukça keyifli geçecek olan karşılaşma öncesinde futbolseverler merakla maçın hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İnternet üzerinde "İtalya - İsveç maçı hangi kanalda? İtalya - İsveç şifresiz mi?" aramasını yapan vatandaşlar, heyecanla maç saatini bekliyor. Peki İtalya - İsveç maçı hangi kanalda? İtalya - İsveç şifresiz mi? İşte maça dair detaylar...

İTALYA - İSVEÇ

Geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada İtalya, deplasmanda İsveç'e 1-0 kaybetmişti ve İsveç bu akşam oynanacak maça evinde kazandığı 1-0'ın avantajıyla geldi. Karşılaşma San Siro'da oynanacak ve Türkiye saatiyle saat 22:45'te başlayacak.

İspanyol hakem Mateu Lahoz'un düdük çalacağı karşılaşmada Pau Cebrian ve Roberto Diaz yardımcı hakem olarak görev yapacak. Zorlu karşılaşma TV 8,5 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda İtalya İspanya'nın ardından 23 puanla 2. olmuş ve Play-Off'larda oynamaya hak kazanmıştı. İtalyanlar grupta oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.

İsveç ise A Grubu'nda mücadele etmiş oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 19 puan toplayarak grubu 2. tamamlamıştı.

İLK 11'LER

İtalya: Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Matteo Darmian, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Antonio Candreva, Jorginho, Alessandro Florenzi, Marco Parolo, Ciro Immobile, Manolo Gabbiadini

İsveç: Robin Olsen, Mikael Lustig, Victor Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson, Sebastian Larsson, Emil Forsberg,Jakob Johansson, Viktor Claesson, Marcus Berg, Ola Toivonen

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İtalya - İsveç maçı hangi kanalda?

İtalya - İsveç maçı şifresiz mi

İtalya - İsveç hangi kanalda?