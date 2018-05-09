İtalya Kupası finalinde Juventus ile Milan, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık skorla tamamlanırken, siyah-beyazlılar ikinci yarıya hızlı başladı. 56. dakikada Benatia'nın golüyle 1-0 öne geçen Torino ekibi, 61. dakikada Douglas Costa, Milan kalecisi Donnarumma'nın da hatasıyla skoru 2-0 yaptı.

64. dakikada, yine Milan kalecisi Donnarumma'nın büyük hatasını değerlendiren Benatia takımının 3. kendisinin 2. golünü attı.

Juventus, 76. dakikada Kalinic'in ters kafa vuruşuyla skoru 4-0 yaptı. Bu aynı zamanda maçın da sonucu oldu.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla beraber 13. kez İtalya Kupası şampiyonu oldu.