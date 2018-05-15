İtalya milli takımının yeni teknik direktörü Mancini: İtalya'yı Avrupa ve dünyanın zirvesine çıkarmak istiyorum

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İtalyan milli takım teknik direktörlüğüne getirilen Roberto Mancini, İtalya'nın Dünya Kupası hezimetine atıfta bulunarak "Ben İtalya'yı Avrupa ve dünyanın zirvesine çıkarmak istiyorum" dedi.

İngiliz Manchester City takımını 44 yıl aradan sonra 2012'de Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan, 2013-2014 sezonunda da Galatasaray'ı çalıştıran 53 yaşındaki Roberto Mancini, daha sonra İtalyan Inter Milan'ın başına geçmişti. Mancini son olarak Rusya'nın Zenit takımının antrenörlüğünü yapıyordu.

Geçen Pazar günü Zenit'ten ayrıldığını açıklayan Mancini, dün akşam da İtalyan milli takımının teknik direktörülüğü için anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre milli takımı 2 yıl boyunca Mancini çalıştıracak. İtalyan basını, Mancini'nin yıllık 2 milyon euro'ya anlaşma imzaladığını yazdı.

- Getty Mancini, İtalya milli takımının son Dünya Kupası şampiyonalarında aldığı başarısız sonuçlara son vermek istediğini söylüyor.

'Başlıca görevi takımı toparlamak'

İtalyan basını Mancini'nin başlıca misyonunun, Dünya Kupası hezimetinin ardından milli takımı toparlamak olduğunu vurguluyor.

İtalya geçen Kasım ayında Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda elenerek, 60 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nda oynama hakkını elde edememişti. İtalya'da büyük şok yaratan bu gelişme üzerine Milli Takım Teknik Direktörü Gian Piero Ventura'nın görevine son verilmişti. Ventura'nın ardından Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine geçici olarak Luigi Di Biagio getirilmişti.

Roberto Mancini de bugün düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada bu Dünya Kupası hezimetine atıfla, "Dünya Kupası'na gidemememiz hepimiz için gerçek bir yas odu" dedi ve "Ben İtalya'yı Avrupa ve dünyanın zirvesine çıkarmak istiyorum" diye ekledi.

Mancini, bir kulüp yerine milli takımın başına geçme kararını nasıl aldığı sorusuna yanıt verirken de "Benim için seçmek oldukça basit oldu. Milli takımı yönetmekten onur duyuyorum. Anne-babam için de mutluyum, onların da gurur duyduğunu düşünüyorum. Her antrenör milli takımı yönetmek ister" dedi.

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